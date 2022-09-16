Klişe yıkıldı: Gözlük insanları daha zeki ve çekici göstermiyor
GÖZLÜK ALGISI YIKILDI
Yeni yapılan bir araştırma, gözlüğün insanları daha zeki gösterdiği algısını çökertti.
Independent Türkçe'nin haberine göre, Ürdün Üniversitesi'nden bilim insanları gözlük kullanmayan insanların, gözlüklülere göre daha çekici, daha kendinden emin ve daha zeki görüldüğünü belirledi.
Gözlüğe ihtiyaç duyan insanların sayısı her geçen gün artıyor. ABD'deki gözlük üreticileri ve tedarikçilerinin kurduğu ticaret birliği
Vision Council'ın verilerine göre dünya genelinde yetişkinlerin yaklaşık yüzde 75'i, görüşünü iyileştirmek için bir ürün kullanıyor. Bunların yüzde 64'ü gözlük takıyor.
Türkiye'de ise nüfusun yüzde 20'si gözlük kullanıyor.
2 HALLERİ DE PUANLANDI
Bugüne kadar Batılı ülkelerde yapılan araştırmalarda, gözlük takmanın zeki görünmeyi pozitif olarak etkilediği belirlenmişti.
Ürdün'de yapılan çalışmaya 517 öğrenci katıldı. Bu kişilerin yüzde 33,1'i gözlük takıyordu. Katılımcılara 4 kişinin hem gözlüklü hem de gözlüksüz fotoğrafı gösterildi. Fotoğrafların çekicilik, zeka ve özgüven başlıklarında 1'le 10 arasında derecelendirilmesi istendi.
Araştırma sonuçları, gözlüksüz fotoğrafların gözlüklü hallerine göre daha çekici, akıllı ve özgüvenli olarak görüldüğünü ortaya koydu.
Ayrıca gözlüklü katılımcıların, gözlüklü fotoğraflara daha yüksek puan verdiği görüldü. Ancak gözlüksüz katılımcılar, gözlüksüz fotoğraflarda aynı davranışı sergilemedi.
BATI'DAKİ MODA ANLAYIŞI...
Uzmanlar, gözlük çerçevesi ve yüz özellikleri gibi faktörlerin çekiciliği belirlerken dikkate alınmadığının altını çizdi.
Sonuçların, herkesin Batı'daki moda anlayışıyla aynı fikirde olmadığını ve kültürel farklılıkları gösterdiğini savunan araştırma ekibi, "Gözlük, sosyal ve etnik değişkenlere bağlı olarak kullanıcıların sosyal özellikleri üzerinde farklı etkiye sahiptir" ifadesini kullandı.
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