Klişe yıkıldı: Gözlük insanları daha zeki ve çekici göstermiyor

GÖZLÜK ALGISI YIKILDI

Yeni yapılan bir araştırma, gözlüğün insanları daha zeki gösterdiği algısını çökertti.

Independent Türkçe'nin haberine göre, Ürdün Üniversitesi'nden bilim insanları gözlük kullanmayan insanların, gözlüklülere göre daha çekici, daha kendinden emin ve daha zeki görüldüğünü belirledi.