Zeugma Mozaik Müzesi yeniden ziyarete açılıyor

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden sonra ziyarete kapatılan Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, yaklaşık iki buçuk aylık aranın ardından 20 Nisan’da yeniden ziyaretçi kabulüne başlayacak.

İHA
Yayınlanma: 18.04.2023 - 17:22
Zeugma Mozaik Müzesi yeniden ziyarete açılıyor
Abone Ol google-news

Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan ve kentin simgesi 'Çingene Kızı' mozaiği başta olmak üzere önemli eserlerin yer aldığı Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, depremlerin ardından ziyarete kapatıldı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremi hasarsız atlatan ve tedbir amaçlı ziyarete kapatılan, Zeugma Mozaik Müzesi yaklaşık iki buçuk aylık aranın ardından tekrar kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Yıkıcı depremler sonrası yapılan incelemelerde herhangi bir hasara uğramadığı belirlenen Zeugma Mozaik Müzesi, 20 Nisan 2023 Perşembe gününden itibaren tekrar ziyaretçi kabulüne başlayacak.

Müze, 08.30-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.


Zeugma müze gaziantep

İlgili Haberler

Antik Çin'den günümüze havai fişeklerin tarihi

Antik Çin'den günümüze havai fişeklerin tarihi
Atıktan ölen hayvanların da sergilendiği müzenin sorumlusundan piknik uyarısı

Atıktan ölen hayvanların da sergilendiği müzenin sorumlusundan piknik uyarısı
Müzede sergilenen mumyalar mantar enfeksiyonu yayıyor!

Müzede sergilenen mumyalar mantar enfeksiyonu yayıyor!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler