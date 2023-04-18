Zeugma Mozaik Müzesi yeniden ziyarete açılıyor
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden sonra ziyarete kapatılan Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, yaklaşık iki buçuk aylık aranın ardından 20 Nisan’da yeniden ziyaretçi kabulüne başlayacak.
Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan ve kentin simgesi 'Çingene Kızı' mozaiği başta olmak üzere önemli eserlerin yer aldığı Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, depremlerin ardından ziyarete kapatıldı.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremi hasarsız atlatan ve tedbir amaçlı ziyarete kapatılan, Zeugma Mozaik Müzesi yaklaşık iki buçuk aylık aranın ardından tekrar kapılarını açmaya hazırlanıyor.
Yıkıcı depremler sonrası yapılan incelemelerde herhangi bir hasara uğramadığı belirlenen Zeugma Mozaik Müzesi, 20 Nisan 2023 Perşembe gününden itibaren tekrar ziyaretçi kabulüne başlayacak.
Müze, 08.30-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Bu yazı 24 saat geçmeden engellenecek
- Aynı masalı dinleyeceksiniz...
- Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a fark attı
- Türkiye'nin 'kader' seçiminde flaş anket!
- Cumhur İttifakı'nın oyları eridi
- AKP’li 2 ‘prens’ yolsuzluk tarihinde bir ilke imza attı
- Penden yana misun, yoksa...
- Arkadaş katili için yeniden 'müebbet' istendi
- Dolar TL'de yükseliş sürüyor!
- Fatih Altaylı: Erdoğan'ı yollara düşüren tablo