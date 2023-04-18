Zeugma Mozaik Müzesi yeniden ziyarete açılıyor

Yayınlanma: 18.04.2023 - 17:22

Güncelleme: 18.04.2023 - 17:40

Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan ve kentin simgesi 'Çingene Kızı' mozaiği başta olmak üzere önemli eserlerin yer aldığı Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, depremlerin ardından ziyarete kapatıldı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremi hasarsız atlatan ve tedbir amaçlı ziyarete kapatılan, Zeugma Mozaik Müzesi yaklaşık iki buçuk aylık aranın ardından tekrar kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Yıkıcı depremler sonrası yapılan incelemelerde herhangi bir hasara uğramadığı belirlenen Zeugma Mozaik Müzesi, 20 Nisan 2023 Perşembe gününden itibaren tekrar ziyaretçi kabulüne başlayacak.

Müze, 08.30-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.