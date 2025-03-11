Zeynep Oral Denizli’de okuyucularıyla buluştu
Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği etkinlik yazarımız Zeynep Oral’ın katıldığı söyleşisi ile sona erdi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Gazetesi yazar Zeynep Oral, Denizlili vatandaşlarla buluştu. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen söyleşiye Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım, davetliler ve çok sayıda katılımcı yoğun ilgi gösterdi. Söyleşide, kadın hakları, edebiyat, gazetecilik ve Türkiye’de kadınların toplumsal konumu üzerine önemli konular ele alındı. Zeynep Oral, gazetecilik mesleğinde edindiği deneyimlerden bahsederek, kadınların medya dünyasındaki yerinin güçlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.
Ayrıca, geçmişten günümüze kadın hareketlerinin önemine değinerek, katılımcılara ilham verici mesajlar iletti. Etkinlikte söz alan dinleyiciler, sorularıyla söyleşiye katkıda bulunurken, Zeynep Oral da samimi ve içten yanıtlar verdi. Program sonunda, yazarın kitapları okurlarla buluştu ve imza etkinliği düzenlendi.
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