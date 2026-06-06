Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ziya Gökalp Mülayim’in sulu boya eserleri sanatseverlerle buluştu

Ziya Gökalp Mülayim’in sulu boya eserleri sanatseverlerle buluştu

6.06.2026 15:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
Takip Et:
Ziya Gökalp Mülayim’in sulu boya eserleri sanatseverlerle buluştu

Cumhuriyet Kültür Merkezi sanat dünyasını ve Ankara’nın önemli isimlerini bir araya getiren anlamlı bir sergiye kapılarını açtı. Prof. Dr. Ziya Gökalp Mülayim’in imzasını taşıyan sulu boya resim sergisi, dün düzenlenen törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yazarımız Güven Baykan’ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte; İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, serginin sahibi Prof. Dr. Ziya Gökalp Mülayim, Eski Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Yekta Güngör Özden ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay da birer konuşma yaparak serginin kültürel önemine değindiler. Açılış törenine ayrıca eski CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, yazarımız Celal Binzet, Mustafa Bilgehan, Mustafa Gazalcı ve Bekir Ödemiş gibi siyaset, sanat ve edebiyat dünyasından isimler de katıldı.  Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergide yer alan birbirinden değerli sulu boya tablolar, meraklıları için satışa sunuldu. Sergiden elde edilecek tüm gelirlerin İnönü Vakfı’na bağışlanacağı ve vakfın çalışmalarına katkı sağlayacağı belirtildi.  Kültür-sanat tutkunlarının beğenisini toplayan bu özel sergi, 17 Haziran’a kadar Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Image

İlgili Konular: #Bombacı Mülayim