Ziya Gökalp Mülayim’in sulu boya eserleri sanatseverlerle buluştu

Yazarımız Güven Baykan’ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte; İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, serginin sahibi Prof. Dr. Ziya Gökalp Mülayim, Eski Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Yekta Güngör Özden ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay da birer konuşma yaparak serginin kültürel önemine değindiler. Açılış törenine ayrıca eski CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, yazarımız Celal Binzet, Mustafa Bilgehan, Mustafa Gazalcı ve Bekir Ödemiş gibi siyaset, sanat ve edebiyat dünyasından isimler de katıldı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergide yer alan birbirinden değerli sulu boya tablolar, meraklıları için satışa sunuldu. Sergiden elde edilecek tüm gelirlerin İnönü Vakfı’na bağışlanacağı ve vakfın çalışmalarına katkı sağlayacağı belirtildi. Kültür-sanat tutkunlarının beğenisini toplayan bu özel sergi, 17 Haziran’a kadar Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.