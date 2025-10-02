Zorlu PSM, 13. sezonunda geniş ve zengin programla sanatseverleri ağırlayacak

Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM), 13. sezonunda uluslararası prodüksiyonlardan kendi özgün yapımlarına, konserlerden festivallere uzanan geniş ve zengin programıyla sanatseverlerle buluşacak.

Zorlu PSM'de yeni sezonun lansmanı, kültür sanat dünyasından birçok ismin katılımıyla İbrahim Selim'in gerçekleştirdiği özel programla tanıtıldı.

ULUSLARARASI KONSERLER, YAPIMLAR VE MÜZİKALLER

Zorlu PSM'de 13. sezonda da uluslararası müzik sahnesinin büyük grupları ve müzisyenleri dinleyicileriyle buluşacak.

Aurora McDonald, Alfa Mist, Blind Guardian, Boa, Bonobo, Elijah Fox, Ichiko Aoba, Isabel La Rosa, James Hype, Kerala Dust, Mammal Hands, Marisa Monte, Nina Kraviz, Oscar and the Wolf, Peter Bence, Sabaton, Starsailor, Weval ve Yousuke Yukimatsu'nun aralarında bulunduğu birçok isim sezon boyunca Zorlu PSM sahnelerinde performans sergileyecek.

Ayrıca 7-8 Kasım'da yapay zeka temasını bale sanatıyla buluşturan Scottish Ballet'in uyarlaması "Coppelia", 2-8 Mart 2026'da Bollywood'un müzikleri ve danslarıyla "Taj Express" ve 20-21 Ocak 2026'da Belçikalı topluluk Peeping Tom'un "Triptych", Zorlu PSM'de olacak.

Mekan sponsoru olduğu 29. İKSV Tiyatro Festivali de dünyaca ünlü projelerini Zorlu PSM sahnelerinde tiyatroseverlerle buluşturacak. Festival kapsamında Scapino Ballet Rotterdam'ın "Katedral, Arvo Part'le Bir Akşam" performansı 20-21 Ekim'de Turkcell Sahnesi'nde, sirk, tiyatro ve dansı şiirle harmanlayan Fransız-Katalan topluluğu Baro d'evel'in "Biz Kimiz" adlı gösterisi, 22-23 Ekim'de sahnelenecek.

YENİ PRODÜKSİYONLAR VE SAHNELENMEYE DEVAM EDEN OYUNLAR

Bu sezon Zorlu PSM Prodüksiyonu olarak Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği, Alina Boz ve Ayda Yüksel'in rol aldığı, kuşaklar arası hesaplaşmaları ve kadın dayanışmasını konu alan "Palamut Zamanı", Onur Ünlü'nün kült filminin ilk tiyatro uyarlaması ve başrollerinde İlayda Alişan, Beyti Engin, İbrahim Selim, Ali Yoğurtçuoğlu, Deniz Celiloğlu ve Efekan Can'ın oynadığı "Güneşin Oğlu", Zerrin Tekindor'un başrolünde olduğu ve Hira Tekindor'un yönettiği Peter Shaffer uyarlaması "Lettice and Lovage" ile Aldous Huxley'nin distopik başyapıtının Jethro Compton ve Lerzan Pamir yönetiminde ve Başar Başaran'ın uyarlamasıyla müzikal formda Türkiye'de ilk kez sahneleneceği "Cesur Yeni Dünya" prömiyer yapacak.

Demet Evgar'ın başrolünde olduğu "Afife", Merve Dizdar ve Kerem Arslanoğlu'nun başrollerini paylaştığı "İnsanlar Mekanlar Nesneler", PSM Atölye'den çıkıp profesyonel yolculuğuna ikinci sezonunda devam eden "Kısık Ateşte Düdüklü Tencere" de seyirciyle buluşacak.

Cumhuriyet'in kuruluş sürecini teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak dans, müzik ve sahne prodüksiyonlarıyla anlatan "1923", bu sezon 29 Ekim'deki son temsiliyle sahnelere veda edecek.

Sezon boyunca ayrıca aralarında "İyi Değilim Ama Anlatacak Kadar da Kötü Değilim", "Auptopsy", "Don Kişot", "Baba", "Amadeus", "Terapi", "Saatleri Ayarlama Enstitüsü", "Drakula", "Kel Diva", "Toz", "Bulaşıkçılar", "Aşk Biter mi?", "Timsah Ateşi", "Cimri", "Medea", "Linçler ve Dudaklar", "Martı mıyım?", "Güne Bakan Cam Kırıkları", "Tırtıl GPT-148", "Güzel Son", "Eylül", "Kopenhag" gibi oyunların bulunduğu çok sayıda tiyatro da Zorlu PSM'de izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Her yıl her gösterisi kapalı gişe seyredilen ve biletleri aylar öncesinden tükenen Cem Yılmaz'ın sevilen "CMXXIV" isimli gösterisi de bu sezon Zorlu PSM'de sahnelenecek.

Bunun yanı sıra "Tolgshow", "Kaan Sekban Saçmalar", "Teoman'ın Koyu Antolojisi" ve "Harun Tekin Test 1-2-3" gibi eğlenceli gösteriler ve yeni nesil komedyenlerin performansları sezon boyunca Zorlu PSM'de olacak.

FESTİVALLER

Dünya çapındaki sesleri ve yerli sanatçıları bir araya getiren ve 2016'dan beri düzenlenen MIX Festival, 14-15 Kasım'da 9. edisyonunu Zorlu PSM'de gerçekleştirecek.

Elektronik müzik festivallerinden biri olan Sonar Istanbul, 10-11 Nisan 2026'da 10. edisyonu ile yine 20'den fazla farklı disiplinlerdeki sanatçıyı müzikseverle bir araya getirecek.

Ars Electronica, Zorlu PSM ve Piksel.Creative Solutions partnerliğiyle Diageo Türkiye'nin ana sponsorluğunda 21-28 Ekim'de düzenlenecek.

"PSM Loves Summer by %100 Müzik" serisi de 2026 yılının yaz aylarında 5. edisyonunda sürpriz isimleri ağırlamaya hazırlanıyor.

ÖZEL KONSEPTLİ KONSERLER

İngiliz rock grubu Starsailor, 25. yıl turneleri kapsamında 24 Ekim'de, Japon elektronik müzik sahnesinin yükselen ismi Yousuke Yukimatsu 28 Ekim'de Zorlu PSM'de sahne alacak.

Emre Altuğ'un yoğun ilgi gören "Bir Pop Masalı" bu sezonda da devam edecek ve 27 Kasım'da performans sergileyecek.

Yerli müziğin sevilen isimlerinin yer aldığı konserlerde ise bu sene Aşkın Nur Yengi, Duygu Soylu, Emel Sayın, Emre Altuğ, Ezginin Günlüğü, Fazıl Say, Ferhat Göçer, Funda Arar, Melike Şahin, Murat Karahan, Sıla, Yeni Türkü ve İncesaz'ın aralarında olduğu birçok isim dinleyicilerle buluşacak.

ZORLU ÇOCUK TİYATROSU

Bugüne kadar 15 farklı oyunla bir milyondan fazla çocuğa ulaşan ve 1500'den fazla gösterinin yanı sıra deprem bölgesine düzenlediği turnelerle de yaklaşık 10 bin öğrenciye ulaşarak afet bölgelerindeki çocuklara moral ve umut götürmeye devam eden Zorlu Çocuk Tiyatrosu, bu sezon "Ezop Masalları" ve "Vay Canına! Gece Olmuș" oyunlarıyla minik izleyicileri karşılayacak.

Zorlu PSM'nin misafirleri sahne arkasında farklı yolculuğa çıkardığı Unseen Tour, bu sezon da devam ediyor. Ayrıca, 8-12 yaş arası çocuklar için de Unseen Kids turu hazırlandı.

PSM ATÖLYE VE PSM AKADEMİ

Zorlu PSM, Akıllı Hayat 2030 stratejisine uyumlu olarak sanatın sürdürülebilirliğini sağlamak, sektörde insanlara alan açmak amacıyla yetenek geliştirme programı PSM Atölye'yi bu yıl da devam ettirecek. PSM Atölye, ilk 4 yılında toplam 89 mezunuyla 29 özgün tiyatro oyununu hayata geçirdi.

Kültür-sanat sektörünün teknik altyapısını güçlendirmeyi amaçlayan PSM Akademi, ikinci yılını 45 mezun vererek tamamladı. Türkiye'nin kültür-sanat ekosisteminin sürdürülebilirliğini desteklemek için saygın üniversitelerle işbirliği içinde yürütülen bu eğitim programı, yeni sezonda da genişleyerek devam edecek.

Ayrıca Zorlu PSM, herkesin hayatında sanata daha fazla yer açabilmelerini sağlamak için dezavantajlı bölgelerde yaşayan, hayatında hiç konsere ya da tiyatroya gidememiş sayıları 6 bini geçen yetişkinleri, gençleri ve çocukları "İlk Tiyatrom İlk Konserim" projesi kapsamında ücretsiz olarak etkinliklerinde ağırladı. 2030 yılına kadar proje kapsamında 15 bin kişinin ağırlanması hedefleniyor.

Zorlu PSM, yaratıcı endüstrilere değer katacak, kültür sanat sektörünün gelişimine doğrudan katkı sağlayacak profesyonellerin gelişimine destek vermek üzere Mehmet Zorlu Vakfı aracılığıyla üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinde eğitim gören öğrencilere burs desteği sağlayacak. Ekim ayında başlayacak program, üniversitelerin burs ofisleri üzerinden başvuru sağlayan öğrencilere verilecek.