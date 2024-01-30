Zorlu PSM 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dolu dolu bir program sunuyor!

Yayınlanma: 30.01.2024 - 17:05

Güncelleme: 30.01.2024 - 17:05

Zorlu PSM, 14 Şubat gününe özel, sevdiklerinize unutulmaz deneyimler armağan edebileceğiniz veya romantik anları bir arada yaşayabileceğiniz etkinlikleriyle tüm sevenleri sahnelerine davet ediyor.

Zorlu PSM, yılın en romantik ayında, sevgililer gününe özel olarak sevginin her türlüsünü deneyimleyebileceğiniz etkinlikleriyle seven kalpleri Zorlu PSM’nin eşsiz atmosferinde buluşturuyor.

Sevdiklerinizle izleyebileceğiniz birbirinden güzel müzik veya tiyatro etkinlikleriyle 14 Şubat’ı sevgi dolu bir güne çevirerek seven kalplere unutulmaz bir gün vadediyor.

SILA // 14 ŞUBAT // TURKCELL SAHNESİ // 20.30

Türkçe pop müziğin en iyi kadın vokallerinden Sıla, kült olmuş en romantik şarkılarını 14 Şubat Sevgililer Günü’nde seven kalpler için seslendirmek üzere Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde söylüyor.

Kapı Açılış: 20.00

Etkinlik: 20.30

BALİNA // 14 ŞUBAT // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Zorlu PSM, Craft Tiyatro ve Free Stage ortak yapımcılığı ile Samuel D. Hunter’ın aynı isimli oyunundan uyarlanarak geçtiğimiz seneye damgasını vuran, Akademi Ödülleri’nde aldığı 3 adaylığın yanında, Brendan Fraser’a “En İyi Erkek Oyuncu” Oscar’ını kazandıran Balina, bir baba-kızın çok geç kaldıkları küçük bir kavuşma hikayesini anlatarak sevgililer gününde sevginin bambaşka boyutlarını izleyicileriyle paylaşıyor. Zorlu PSM, Craft ve Freestage ortak yapımcılığında, İbrahim Çiçek’in yönettiği oyun; Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir ve Emine Evirgen’in performanslarıyla “Balina”, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde temsillerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Kapı Açılış: 20.00

Etkinlik: 20.30

BORA ÇELİKER QUARTET FEAT. İMER DEMİRER & ATEŞ TEZER "WHAT IS THIS THING CALLED LOVE?" // 14 ŞUBAT // touché // 21.00

Bora Çeliker, 20 yılı aşkın süredir dönem dönem birlikte çaldığı ustaları İmer Demirer ve Ateş Tezer'le yeniden bir araya geleceği bu konserde Irving Berlin, Cole Porter, Rodgers & Hart, Jimmie Van Heusen, George Gershwin ve Jimmy McHugh gibi şarkı yazarlarının bestelediği 'Aşk' temalı caz standard'larını yorumluyor. Modern Mainstream, Hard Bop, Free Jazz gibi akımlardan beslenen grubun performansları dinamik ve yüksek tansiyonlu icralardan, içe dönük, ağır ballad'lara uzanan bir çeşitlilik içererek unutulmaz bir sevgililer gününe imza atmaya hazırlanıyor.

Kapı Açılış: 19.30

Etkinlik: 21.00