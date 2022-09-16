Zorlu PSM'de 10. yıla özel açılış

16 Eylül 2022 Cuma, 04:00

Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM), 10. yaşını kutladığı yeni sezonunun programını dün bir basın toplantısıyla duyurdu. Toplantıya, Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova’nın yanı sıra bu akşam Zorlu PSM’nin yeni sezonunu açacak olan Fazıl Say ve ona eşlik edecek olan çellist Jamal Aliyev ile medya sanatçısı Refik Anadol da katıldı. Say’ın Zorlu PSM’nin siparişi üzerine viyolonsel ve piyano için bestelediği “Hayat Ağacı” süiti de bu konserle prömiyerini yapacak.

Toplantıda konuşan Say, özellikle AKM’nin kapalı olduğu yıllarda PSM’ye büyük görev düştüğünü söyledi. Usta sanatçı, “10. yıl eseri teklifini seve seve kabul ettim” derken eserini şöyle anlattı: “Teklif ilk geldiğinde pandemi şartları vardı, evlere kapanmıştık. Kalabalık ortamları düşünemediğimiz bir dönemdi. O nedenle 300-500 kişilik bir orkestranın seslendireceği bir beste yapmadım. 1-2 kişiyle de görkemli bir beste olabilir. Jamal bu noktada devreye girdi, Refik Anadol’un katkıları da işi boyutlandırdı” diye konuştu.

Say, 5 bölümlük süitin detaylarını da anlattı. “Umut” bölümüyle başlayan beste, “Hayat Ağacı”yla bitiyor. İkinci bölümün “Babam Ahmet Say” ismini taşıdığını söyleyen usta sanatçı, bestesini babasına dinletemediği için duyduğu üzüntüden de söz etti. Üçüncü bölüm Say’ın eşinin ismini taşıyor: “Ece”. Dördüncü bölüm ise dört yıl önce yaşamını yitiren Say’ın annesi Ayşe Gürgün Say için bestelenmiş. Say’ın da belirttiği üzere oldukça kişisel bir beste olan “Hayat Ağacı”, aynı zamanda sanatçının yüzüncü eseri.

Refik Anadol da toplantıda “rüya” olarak nitelendirdiği konserde yapay zekânın herkesle birlikte konseri dinleyip o an bir eser ortaya çıkartacağını söyledi. Jamal Aliyev ise çok heyecanlı olduğunu dile getirirken, Say’la sahneye çıkmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

"9. SEZONDA 900 ETKİNLİK"

Filiz Ova ise toplantıda yeni sezonun programını anlattı. Çalışmalarının merkezinde hep “umut” olduğunu söylerken, geçen sezon 900 etkinlik yaptıklarını kaydetti. Açıklanan programa göre hem yerli hem yabancı konserlerin zayıflığından söz edebiliriz, Travis hariç. İskoç grup 19 Ekim günü Zorlu PSM’de konser verecek. Bunun dışında bu yıl Arctic Monkeys ve Placebo gibi önemli grupların yer aldığı “PSM Loves Summer” konserlerinin programı henüz belli değil. Ova bu konser serisinde sürprizler olabileceğini işaret etti.

Tiyatro ve müzikaller açısından ise Zorlu PSM’de yine sağlam bir sene olacak. Eski projeler devam ederken “Kibritin Ucunda” isimli yeni bir oyun daha sahnelenecek. İKSV ve ID İletişim ortaklığında hayata geçen, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Saatleri Ayarlama Enstitüsü” romanından aynı isimle uyarlanan, Serkan Keskin’in başrolde yer aldığı oyun ise merak uyandırdı. Öte yandan bir 10. yıl sergisinin açılacağı ve üç üyelik kartının satışa sunulacağı yeni gelişmeler arasında.

İLK KONSER, İLK TİYATRO

Bu seneki programda en anlamlı proje ise “İlk konserim, ilk tiyatrom PSM’de” sloganıyla duyurulan bir sosyal sorumluluk projesi. Ova’nın detaylarını duyurduğu projede SosyalBen Vakfı ve Toplum Gönüllüleri Vakfı’yla işbirliğine gidilecek. Yapılan bir araştırmaya göre toplumun yüzde 80’i hayatlarında hiçbir kültürel etkinliğe katılmamış. Bu projeyle vakıfların çalışmayla belirleyeceği yurttaşlar hayatlarında ilk kez konser ve/veya tiyatro deneyimi yaşayacaklar.