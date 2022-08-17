Zorlu PSM, 9. sezonunda 450 binden fazla sanatseveri ağırladı
Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM), "Dünyan Değişsin" mottosuyla gerçekleştirdiği 9. sezonunda binden fazla etkinlikte 450 bin sanatseveri ağırladı.
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Zorlu PSM sezon boyunca Arctic Monkeys, Placebo, Alt-J, Monica Bellucci, Imany, Kovacs konserleri, Sonar Istanbul festivali, Carmen, Alice ve Amadeus tiyatro gösterilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yaptı.
Türkiye'nin önemli kültür-sanat kurumlarıyla iş birliği yapan Zorlu PSM, bu yıl kendi prodüksiyonu olan "Şehirde Kimse Yokken" ile ortak yapımını üstlendiği "Kum Zambakları" tiyatro oyunlarını sahneye koydu.
Tiyatronun sürdürülebilirliğine katkı sağlamak ve tiyatro alanına yerli yazar, yönetmen ve yapımcılar kazandırmak üzere ise PSM Atölye projesini başlattı. Zorlu PSM'nin 10. sezonuna konuk olacak isimler arasında Kings of Convenience, Hiromi, Snarky Puppy ve New Model Army yer alıyor.
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