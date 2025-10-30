12 gündür hastanede... Fenomen Sibil Çetinkaya’dan sağlık durumuna dair yeni açıklama

Ünlü fenomen Sibil Çetinkaya, iki yıl süren aşkı sonrası oyuncu Şükrü Özyıldız ile 7 ay önce sona eren ilişkisinin ardından zor günler geçiriyor.

Geçen hafta sosyal medyada ağlarken çekildiği bir fotoğrafını paylaşan Çetinkaya, sağlık sorunlarıyla ilgili olarak şunları yazmıştı:

"Korkunç bir gece geçirdim, ateşim düşmüyor. Çok yoruldum böyle olmaktan. Virüsün ne olduğunu bulamıyoruz. Yediğim bir yemekten olduğunu düşünüyorum ama sinirlerim zayıfladı. Artık damarım kalmadı, kan alınacak. Tüm pozitifliğimi kaybettim, ateş de kötü etkiliyor. Hiçbir şey yiyemiyorum, ateş düşmüyor, tüm kan testleri her gün inceleniyor."





SAĞLIK DURUMUNA DAİR YENİ AÇIKLAMA

Sağlık durumu merak edilen Çetinkaya, son açıklamasında ise ağrılarının devam ettiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Durum stabil. Sonuçlardan haber bekliyoruz. 12 gün oldu. Genel olarak halsiz, ateşli ve iştahsızım. Sürekli çıkan ateşi dengelemeye çalışıyor, değerlerimdeki bu çöküşe neden olan şeyi bulmaya çalışıyoruz. Ama iyiye gidiyor, o yüzden merak etmeyin, tedaviler işe yarıyor. Ben biraz daha buradayım. Tüm geçmiş olsun dileklerinize teşekkür ederim, kendinize çok dikkat edin."

Fenomen, hayranlarına sağlığının iyiye gittiğini ve tedavilerinin etkili olduğunu ileterek, destek mesajları için teşekkür etti.