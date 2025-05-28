13 yıllık serüvene veda: İlker Ayrık, Çakallarla Dans 7’ye neden katılmadı?

Çakallarla Dans serisinin yedinci filmi vizyona girerken serinin sıkı takipçileri, kadroda İlker Ayrık’ın yer almamasını merak konusu yaptı.

Serinin ilk altı filminde rol alan Ayrık, YouTube’da Mbox7 kanalında yayınlanan Daniska Show programına konuk olarak konuya açıklık getirdi.

DOSTLUK ZEDENİNDEN ROL REDDİ

Ünlü komedyen Sergen Deveci’nin sunduğu programda konuşan İlker Ayrık, Çakallarla Dans 7 filminde yer almamasının nedenini, yapımcı ve yönetmen Murat Şeker ile aralarındaki dostluğun bozulması olarak açıkladı. Ayrık, “Başından itibaren Çakallarla Dans 7’ye gelene kadar 13 yıl geçmişti. Biz filmin yapımcısı ve yönetmeni Murat Şeker ile bir dostluk ilişkisi inşa ederek geldik. Ama altıncı filmden sonra kurduğumuz dostluk ilişkisi zedelenince, bu zedelenen dostluğun üzerine yedinci filmde var olmak istemedim,” ifadelerini kullandı.

"BEN YÜKÜM" ESPRİSİ

Sergen Deveci’nin, “Çakallarla Dans 7 filminde oynamamanız gündemde. İş kendini ispatlayınca kendi yükünü kadrodan attı mı?” sorusuna ise İlker Ayrık, “Ben yüküm,” şeklinde esprili bir yanıt verdi.

YEDİNCİ FİLMDE YOK, SERİYE VEDA

Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Ege Kökenli, Hakan Bilgin ve Ceyhun Yılmaz gibi isimlerin rol aldığı Çakallarla Dans serisinin yedinci filminde, İlker Ayrık dışındaki tüm ana kadro yer aldı. Ayrık’ın bu açıklaması, uzun yıllar süren bir sinema yolculuğuna duygusal bir veda niteliği taşıdı.