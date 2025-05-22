Çakallarla Dans 6 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Çakallarla Dans 6 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Çakallarla Dans 6 filminin konusu ne? Çakallarla Dans 6 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Çakallarla Dans 6 filminin yönetmen koltuğunda Murat Şeker oturuyor. Filmin senaristliğini Lindsay Devlin üstleniyor. Peki, Çakallarla Dans 6 filminin konusu ne? Çakallarla Dans 6 filminin oyuncuları kim? ÇAKALLARLA DANS 6 FİLMİNİN KONUSU NE? Çakallarla Dans serisinin altıncı filminde, ekibin maceraları bu kez yurt dışına taşınıyor. ÇAKALLARLA DANS 6 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM? Şevket Çoruh İlker Ayrık Timur Acar Murat Akkoyunlu Didem Balçın Hakan Bilgin Ceyhun Yılmaz Ebru Cündübeyoğlu Nurettin Sönmez Elvan Dişli Mine Kılıç Kemal Zeydan ÇAKALLARLA DANS 6 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ? Çakallarla Dans 6 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.