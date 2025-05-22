Çakallarla Dans 6 filminin yönetmen koltuğunda Murat Şeker oturuyor. Filmin senaristliğini Lindsay Devlin üstleniyor. Peki, Çakallarla Dans 6 filminin konusu ne? Çakallarla Dans 6 filminin oyuncuları kim?
ÇAKALLARLA DANS 6 FİLMİNİN KONUSU NE?
Çakallarla Dans serisinin altıncı filminde, ekibin maceraları bu kez yurt dışına taşınıyor.
ÇAKALLARLA DANS 6 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Şevket Çoruh
İlker Ayrık
Timur Acar
Murat Akkoyunlu
Didem Balçın
Hakan Bilgin
Ceyhun Yılmaz
Ebru Cündübeyoğlu
Nurettin Sönmez
Elvan Dişli
Mine Kılıç
Kemal Zeydan
ÇAKALLARLA DANS 6 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Çakallarla Dans 6 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.