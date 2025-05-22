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Çakallarla Dans 6 filminin konusu ne? Çakallarla Dans 6 filminin oyuncuları kim?

Çakallarla Dans 6 filminin konusu ne? Çakallarla Dans 6 filminin oyuncuları kim?

22.05.2025 22:35:00
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Haber Merkezi
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Çakallarla Dans 6 filminin konusu ne? Çakallarla Dans 6 filminin oyuncuları kim?

Çakallarla Dans 6 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Çakallarla Dans 6 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Çakallarla Dans 6 filminin konusu ne? Çakallarla Dans 6 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Çakallarla Dans 6 filminin yönetmen koltuğunda Murat Şeker oturuyor. Filmin senaristliğini Lindsay Devlin üstleniyor. Peki, Çakallarla Dans 6 filminin konusu ne? Çakallarla Dans 6 filminin oyuncuları kim? 

ÇAKALLARLA DANS 6 FİLMİNİN KONUSU NE?

Çakallarla Dans serisinin altıncı filminde, ekibin maceraları bu kez yurt dışına taşınıyor.

ÇAKALLARLA DANS 6 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Şevket Çoruh

İlker Ayrık

Timur Acar

Murat Akkoyunlu

Didem Balçın

Hakan Bilgin

Ceyhun Yılmaz

Ebru Cündübeyoğlu

Nurettin Sönmez

Elvan Dişli

Mine Kılıç

Kemal Zeydan

ÇAKALLARLA DANS 6 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Çakallarla Dans 6 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.

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