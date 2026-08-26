23 yıl sonra heyecanlandıran gelişme: 'Bir Erkek 10 Günde Nasıl Kaybedilir' filminin devamı geliyor

Romantik komedi türünün ikonik yapımlarından biri olan 2003 yapımı "How to Lose a Guy in 10 Days" (Bir Erkek 10 Günde Nasıl Kaybedilir) filminin devamı için Hollywood'da çalışmalar başladı. Henüz çok erken aşamada olduğu belirtilen projede, ilk filmin başrol oyuncularından Kate Hudson hem yapımcı hem de başrol olarak yer alacak.

ANDİE VE BENJAMİN EFSANESİ GERİ DÖNÜYOR

İlk filmde modern flört hayatı üzerine bir yazı hazırlayan ve bir erkeğin kendisini 10 günde terk etmesini sağlamaya çalışan gazeteci Andie ile patronuyla girdiği iddia üzerine bir kadını kendisine aşık etmeye çalışan Benjamin’in hikayesi anlatılmıştı.

Devam filminde hikayenin merkezinde yine Andie ve Benjamin karakterlerinin yer alması planlanıyor. Yapımcılığı "Pulp Fiction" ve "Matilda" gibi başarılı işlerle tanınan Stacey Sher ile birlikte üstlenecek olan Kate Hudson’a, usta aktör Matthew McConaughey’nin de eşlik etmesi bekleniyor.

180 MİLYON DOLARLIK GİŞE BAŞARISI VE İKONİK STİL

Vizyona girdiği dönemde dünya genelinde yaklaşık 180 milyon dolar gişe hasılatı elde eden yapım, sinema tarihine geçen sahneleriyle de hafızalara kazındı. Özellikle Hudson’ın filmin final bölümünde giydiği sarı ipek Carolina Herrera elbisesi, modern sinema modasının unutulmaz parçaları arasında gösteriliyor.

Hudson ve McConaughey çifti, 2008 yapımı "Fool’s Gold" filminde de birlikte rol alarak ekrandaki kimyalarıyla takdir toplamıştı. Son olarak 2025 yapımı "Song Sung Blue" filmindeki performansıyla ikinci Oscar adaylığını elde eden Kate Hudson ve "Dallas Buyers Club" ile Oscar kazanan Matthew McConaughey’nin temsilcilerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Hollywood’da Nostaljik Devam Filmleri Akımı

"How to Lose a Guy in 10 Days" devam projesi, Hollywood’da son dönemde sıkça karşılaşılan nostaljik devam filmleri trendinin yeni bir halkası oldu. Yakın dönemde ilk filminden 20 yıl sonra çekimlerine başlanan "The Devil Wears Prada 2" (Şeytan Marka Giyer 2) gibi yapımlar da sinemada eski popüler kültür ikonlarının yeniden ekranlara taşındığını gösteriyor.