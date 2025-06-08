29 kiloya düşmüş, yoğun bakıma kaldırılmıştı: Bahar Candan, Nihal Candan'ın son halini paylaştı

Sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla geçtiğimiz yıl gözaltına alınmış ve 16 Kasım'da tutuklanmıştı.

Tutukluluk sürecinde anoreksiya nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, ciddi sağlık sorunları yaşaması nedeniyle kısa süre önce cezaevinden tahliye edilmişti. Ancak, yaşadığı kilo kaybı son dönemde ciddi boyutlara ulaştı.

SAĞLIK DURUMU KÖTÜYE GİTTİ

Tedavi sürecinde hızla kilo vermeye devam eden Nihal Candan’ın sağlık durumu daha da kötüleşti. 29 kiloya kadar düştüğü belirtilen Candan, yoğun bakıma alındı. Durumun ciddiyetini gözler önüne seren fotoğraflar, ablası Bahar Candan tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı.





“ABLAMDAN UZAK DURUN”

Kardeşinin tedavi sürecinde yanından ayrılmayan Bahar Candan, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşıma “Ablamdan uzak durun” notunu düştü.





ORGAN YETMEZLİĞİ RİSKİ

Tasarımcı Pınar Kerimoğlu ise yaptığı açıklamada, Nihal Candan’ın sadece ciddi kilo kaybı yaşamakla kalmadığını, aynı zamanda organ yetmezliği riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Candan’ın 29,5 kiloya kadar düştüğünü ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu vurguladı.