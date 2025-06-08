Cumhuriyet Gazetesi Logo
29 kiloya düşmüş, yoğun bakıma kaldırılmıştı: Bahar Candan, Nihal Candan'ın son halini paylaştı

29 kiloya düşmüş, yoğun bakıma kaldırılmıştı: Bahar Candan, Nihal Candan'ın son halini paylaştı

8.06.2025 13:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
29 kiloya düşmüş, yoğun bakıma kaldırılmıştı: Bahar Candan, Nihal Candan'ın son halini paylaştı

Dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan ve cezaevindeyken anoreksiya nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti. Kısa sürede 29 kiloya düşen Candan yoğun bakıma alındı. Ablası Bahar Candan'dan dikkat çeken paylaşım geldi.

Sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla geçtiğimiz yıl gözaltına alınmış ve 16 Kasım'da  tutuklanmıştı.

Tutukluluk sürecinde anoreksiya nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, ciddi sağlık sorunları yaşaması nedeniyle kısa süre önce cezaevinden tahliye edilmişti. Ancak, yaşadığı kilo kaybı son dönemde ciddi boyutlara ulaştı.

SAĞLIK DURUMU KÖTÜYE GİTTİ

Tedavi sürecinde hızla kilo vermeye devam eden Nihal Candan’ın sağlık durumu daha da kötüleşti. 29 kiloya kadar düştüğü belirtilen Candan, yoğun bakıma alındı. Durumun ciddiyetini gözler önüne seren fotoğraflar, ablası Bahar Candan tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı.


“ABLAMDAN UZAK DURUN”

Kardeşinin tedavi sürecinde yanından ayrılmayan Bahar Candan, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşıma “Ablamdan uzak durun” notunu düştü.


ORGAN YETMEZLİĞİ RİSKİ

Tasarımcı Pınar Kerimoğlu ise yaptığı açıklamada, Nihal Candan’ın sadece ciddi kilo kaybı yaşamakla kalmadığını, aynı zamanda organ yetmezliği riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Candan’ın 29,5 kiloya kadar düştüğünü ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu vurguladı.

İlgili Konular: #Bahar Candan #Nihal Candan

İlgili Haberler

Gittiği çocuk oyununda hayatının şokunu yaşadı: Cezaevinden çıkan Nihal Candan rol alıyordu!
Gittiği çocuk oyununda hayatının şokunu yaşadı: Cezaevinden çıkan Nihal Candan rol alıyordu! İbrahim Çelikkol ile evliliğinden Ali adında bir çocuğu bulunan Mihre Mutlu, oğluyla gittiği "Charlie'nin Çikolata Fabrikası" adlı tiyatro oyununda hayatının şokunu yaşadığını ifade ederek Nihal Candan'ın performansını yerden yere vurdu.
Nihal Candan yoğun bakıma kaldırıldı: 'Ablam ölüyor, bir şeyler yapın'
Nihal Candan yoğun bakıma kaldırıldı: 'Ablam ölüyor, bir şeyler yapın' Cezaevinde kaldığı süreçte 37 kiloya kadar düşen ve Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan'ın fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Yoğun bakıma alınan Candan için kardeşi Bahar Candan, sosyal medya hesabından, "Ablam ölüyor, bir şeyler yapın" yazarak yardım çağrısında bulundu.
Cezaevinden 37 kilo ile çıkmıştı: Nihal Candan’ın son hali görenleri korkuttu!
Cezaevinden 37 kilo ile çıkmıştı: Nihal Candan’ın son hali görenleri korkuttu! 37 kiloya düşerek tahliye edilen Nihal Candan, son haliyle sosyal medyada yeniden gündem oldu. Zayıflığıyla dikkat çeken Candan'ı görenler tanımakta zorlandı.