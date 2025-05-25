Cezaevinden 37 kilo ile çıkmıştı: Nihal Candan’ın son hali görenleri korkuttu!

Ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran suç örgütüyle birlikte hareket ettikleri iddiasıyla Nihal ve Bahar Candan kardeşler, 16 Kasım 2023’te dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklanmıştı.

CEZAEVİNDE YEMEK YEMEYİ REDDETTİ

Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen kardeşlerden Nihal Candan, tutuklanmasını protesto etmek amacıyla yemek yemeyi reddetti. Bu süreçte ciddi şekilde kilo kaybeden Candan'ın yeme alışkanlığı bozuldu ve kendisine anoreksiya nevroza teşhisi konuldu.





37 KİLOYA DÜŞTÜ, TAHLİYE EDİLDİ

Sağlık durumu giderek kötüleşen Nihal Candan’ın cezaevinde 37 kiloya kadar düşmesi üzerine tahliyesine karar verildi. Candan’ın bu hali, o dönemde sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Tahliyesinin ardından zayıflamaya devam eden Nihal Candan, son paylaşımlarıyla yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. Takipçileri, Candan’ın son halini görünce tanımakta zorlandı.



