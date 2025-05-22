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50 yaşına giren Ozan Güven radikal kararını açıkladı: 'Akılsız telefona geçiyorum'

50 yaşına giren Ozan Güven radikal kararını açıkladı: 'Akılsız telefona geçiyorum'

22.05.2025 09:39:00
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Haber Merkezi
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50 yaşına giren Ozan Güven radikal kararını açıkladı: 'Akılsız telefona geçiyorum'

Oyuncu Ozan Güven, 19 Mayıs'ta 50 yaşına bastı. Ünlü isim, 50'nci yaşına basmasının ardından aldığı radikal kararları takipçileriyle paylaştı.

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ve son dönemde tiyatro sahnelerinde izleyiciyle buluşan başarılı oyuncu Ozan Güven, 19 Mayıs’ta 50 yaşına bastı. Yeni yaşını yakın çevresiyle kutlayan Güven’e, bir arkadaşı tarafından anlamlı bir hediye verildi.

Ünlü oyuncu, doğum gününde 5 adet gram altın hediye aldı. Altınlarla birlikte verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşan Güven, gönderisine şu notu düştü:
“İlk defa beşi bir yerde takıldı, elli yaşımda. Her 10 yılıma 1 gram. Hoş geldin elliler.”


"AKILSIZ TELEFONA GEÇİYORUM"

Ozan Güven, 50. yaş gününün ardından hayatında radikal kararlar aldığını da takipçileriyle paylaştı. 14 Haziran 2025 tarihinden itibaren akıllı telefon kullanmayı bırakacağını açıklayan Güven, sosyal medya hesaplarıyla ilgili de önemli bir değişikliğe gideceğini duyurdu.

“Twitter (X) hesabımı 10 yılı aşkın süredir kullanmıyorum. Instagram hesabımı da tamamen ‘Taslak Sanai’ ofisine devredeceğim.” diyen Güven, sosyal medya baskılarından uzaklaşmak istediğini şu sözlerle ifade etti:

“Bundan sonra da yok; ‘X’e bir şey yazmadın’, ‘WhatsApp’tan görmedin’, ‘Instagram’da insan bir şey der’ gibi gereksiz emir kiplerinden kurtulacağım. Kaldı 24 gün. 50 yaş güzelmiş.”

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