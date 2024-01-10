Şiddet davası süren Ozan Güven setlere geri döndü

Yayınlanma: 10.01.2024 - 12:15

Güncelleme: 10.01.2024 - 12:15

Eski kız arakdaşı Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu Ozan Güven'in Kanal D'de yayınlanacak “Taş, Kağıt, Makas” dizisinde rol aldığı açıklandı.

Şiddet davası süren Güven'in setlere döneceğinin açıklanması üzerine Kanal D'nin paylaşımını alıntılayan bazı kadın örgütleri, duruma tepki gösterdi.

SETLERE, DAVA BİTTİKTEN SONRA DÖNECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Son olarak 'Babil' dizisinde yer alan Ozan Güven, 2020'den beri herhangi bir projede yer almamıştı. Ozan Güven, 4 ay önce yaptığı açıklamada dava bittikten sonra setlere döneceğini açıklamıştı.

Kore yapımı 'Remember: War Of The Son’ adlı diziden uyarlanan yapımı Yusuf Pirhasan yönetecek. Başrollerde Ozan Güven ile birlikte Ekin Koç, Serra Arıtürk, Burak Yörük ve Hande Ataizi yer alacak.

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Ozan Güven’in eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz, 2020’de Güven’in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 'hakaret', 'cebir', 'tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten yaralama' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Davada henüz karar çıkmadı.