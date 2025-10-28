70 yaşındaki Kelsey Grammer sekizinci kez baba oldu!

Ünlü oyuncu ve komedyen Kelsey Grammer, sekizinci kez baba oldu. Komedi dizisi Frasier ile tanınan 70 yaşındaki yıldız, katıldığı bir podcast yayınında eşi Kayte Walsh’ın üç gün önce bir erkek bebek dünyaya getirdiğini açıkladı. Grammer, bebeğe Christopher adını verdiklerini söyledi. Bu, Grammer ve Walsh çiftinin dördüncü çocuğu oldu.

Grammer, ilk kez 1983 yılında dönemin eşi Doreen Alderman ile 43 yaşındaki kızı Spencer’ın doğumuyla baba olmuştu. Alderman’la 1990 yılında yollarını ayıran oyuncu, daha sonra Barrie Buckner ile ilişkisinden 33 yaşındaki kızı Greer’i kucağına aldı.

Emmy ödüllü oyuncu, ardından kısa süreli bir evlilik yaptığı Leigh-Anne Csuhany ile olan birlikteliğinden 23 yaşındaki Mason ve 20 yaşındaki Jude adlı iki çocuk sahibi oldu.

Daha sonra Camille Grammer ile evlenen Altın Küre ödüllü yıldız, bu evliliği sırasında şimdiki eşi Kayte Walsh ile tanıştı. 2011 yılında Csuhany’den boşanarak aynı yıl Walsh ile evlenen Grammer’ın bu evlilikten Faith (13), Gabriel (11) ve James (8) adında üç çocuğu bulunuyor.

Haziran ayında 46 yaşındaki eşi Walsh ile Londra’da görüntülenen Kelsey Grammer’ın sekizinci bebeğini beklediği haberi duyulmuştu. Ünlü oyuncu, şimdi geniş ailesine bir üye daha katmanın mutluluğunu yaşıyor.