98. Oscar Ödülleri'ne damga vurdu: Kırmızı halıda vampir dişleri!

98. Oscar Ödülleri'ne damga vurdu: Kırmızı halıda vampir dişleri!

16.03.2026 16:27:00
98. Oscar Ödülleri'ne damga vurdu: Kırmızı halıda vampir dişleri!

98. Oscar Ödülleri töreninde 'Sinners' filminin başrol oyuncularından Jack O’Connell, kırmızı halıdaki sıradışı tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Filmdeki vampir karakterine gönderme yaparak törene takma dişlerle katılan O’Connell, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Sinema dünyasının en prestijli gecesi olan Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Geceye damga vuran isim ise ödüller kadar, tercih ettiği ilginç aksesuarıyla Jack O’Connell oldu.

KIRMIZI HALIDA "VAMPİR" ESİNTİSİ

35 yaşındaki başarılı oyuncu Jack O’Connell, başrolünde yer aldığı ve yönetmen koltuğunda Ryan Coogler’ın oturduğu 'Sinners' (Günahkarlar) filmine atıfta bulunarak törene vampir dişleriyle katıldı. Filmde bir vampiri canlandıran oyuncunun bu tercihi, sosyal medyada ve uluslararası basında kısa sürede gündem oldu. O’Connell, şıklığını tamamlayan bu aykırı detayla Oscar tarihinin en unutulmaz ikonik anlarından birine imza attı.

'SİNNERS' GECEYİ ÖDÜLLERLE KAPATTI

Adaylık sürecinde tam 16 dalda aday gösterilerek rekor kıran 'Sinners', geceden önemli heykelciklerle ayrıldı. En İyi Film ve En İyi Yönetmen gibi ana kategorilerde yarışan yapım; En İyi Özgün Senaryo, En İyi Orijinal Film Müziği ve En İyi Sinematografi ödüllerini kucakladı.

MİCHAEL B. JORDAN’A "EN İYİ ERKEK OYUNCU" ÖDÜLÜ

Filmin bir diğer yıldızı Michael B. Jordan, sergilediği performansla "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Hem sanatsal başarısı hem de oyuncularının kırmızı halı şovlarıyla 'Sinners', 2026 Oscar töreninin en çok iz bırakan yapımı olmayı başardı.

