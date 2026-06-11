Adele’in nişanlısı Rich Paul ilk kez konuştu: 'Her şey çok doğal gelişti'

'Easy On Me', 'Hello', 'Someone Like You' ve 'Rolling in the Deep' gibi dünya listelerini altüst eden hit şarkılarıyla tanınan İngiliz pop ikon Adele ve ünlü basketbol menajeri Rich Paul'ün birlikteliği tam gaz devam ediyor. 2021 yılından bu yana kameralardan uzak, sakin bir ilişki yürütmeyi tercih eden ve geçtiğimiz 2024 yazında Münih konserinde nişanlandıklarını tüm dünyaya duyuran çiftten, bu kez Rich Paul cephesinde sessizlik bozuldu.

45 yaşındaki başarılı menajer, konuk olduğu bir podcast programında dünyaca ünlü nişanlısı Adele ile olan ilişkisine ve aşklarının başlangıcına dair samimi açıklamalarda bulundu.

"ŞÖHRET ÇEVRELERİNDEN HER ZAMAN UZAK DURDUM"

Ünlü şarkıcıyla nasıl tanıştıklarını anlatan Paul, aslında Adele'i uzun zamandır tanıdığını ancak popüler kültürün getirdiği spot ışıklarından her zaman kaçındığını belirtti. Yıldız isimlerin etrafında olmanın zorluklarına değinen Paul, "Onu bir süredir tanıyordum. Ama rahat çevrelerde olan insanlarla asla yakınlaşmaya çalışmadım, çünkü onlar her zaman bunun getirdiği zorluklarla uğraşmak zorunda kalıyorlar. Bu yüzden bu asla benim tarzım olmadı. Bizim ilişkimiz gerçekten de çok doğal bir şekilde gelişen bir şeydi" ifadelerini kullandı.

"ŞARKILARINI AKTİF OLARAK DİNLEMİYORDUM"

Adele’in müzikal dehasına gönderme yapan Paul, magazin basınını şaşırtan bir de itirafta bulundu. İlişkilerinden önce Adele'in müziğini çok sıkı takip etmediğini söyleyen Paul, "Elbette en büyük hitleri bilmemek mümkün değil. Büyük şarkıları o zamanlar biliyordum ama şimdi bildiğim tüm şarkılarını o zamanlar bilmiyordum" diyerek nişanlısının diskografisine ancak ilişkiden sonra tamamen hakim olabildiğini esprili bir dille anlattı.

Sevgili olmadan önce ortak arkadaş çevrelerinde sık sık bir araya geldiklerini belirten Paul, "Sürekli birbirimizi görüyor, gülüyor, şakalaşıyorduk. Gerçekten de çok samimi bir arkadaşlıktı" dedi. Ünlü menajer daha sonra şakayla karışık, ilişkilerinin "ta ki samimiyet bozulup sevgili olana kadar" çok iyi gittiğini ve kendisinin de bir anda Adele yüzünden ilgi odağı haline geldiğini sözlerine ekledi.

GEÇMİŞİN YARALARINI SARDI

Dünya starı Adele, Rich Paul ile olan bu mutlu birlikteliğinden önce, müzik kariyerine de yön veren fırtınalı bir dönemden geçmişti. 2011 yılında başlayan ve kendisine rekorlar kıran "30" albümünün ilhamını veren Simon Konecki ile olan ilişkisi 2018 yılında evlilikle taçlanmış ancak çift 2019 yılında yollarını ayırmıştı. Bu evlilikten şu an 13 yaşında olan bir oğlu bulunan Adele, boşanma davasının resmi olarak 2021 yılında sonuçlandığını açıklamış ve aynı yıl hayatını Rich Paul ile birleştirmişti.