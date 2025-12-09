Ajda Pekkan'dan 40 milyonluk reklam anlaşması

Ajda Pekkan, yıllara meydan okuyan enerjisi, sahne performansı ve özel hayatıyla magazin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. ‘Süperstar’ olarak anılan Pekkan, hem müzik kariyerinde hem de iş birliklerinde çağa uyum sağlayarak popülerliğini sürdürüyor.

79 yaşında olmasına rağmen sahnedeki dinamizmiyle takdir toplayan Ajda Pekkan, markaların da gözdesi olmayı sürdürüyor. Ünlü sanatçı son olarak, dünyaca bilinen bir çikolata markasıyla yeni bir reklam anlaşmasına imza attı.

2018 yılında aynı markanın reklam müziğini seslendiren Pekkan, bu kez hazırlanan yeni reklam filminde üç farklı dönemde izleyicinin karşısına çıkıyor: 1990’lar, 2000’ler ve günümüz… Reklamda 90’lar ve 2000’lerdeki Ajda Pekkan görüntüleri yapay zekâ teknolojisiyle oluşturulurken, sanatçının güncel hali de projede yer aldı.

Ajda Pekkan’ın karamel tonlarının kullanıldığı yeni tarzı sosyal medyada büyük beğeni topladı. Sanatçının, bir yıllık reklam anlaşması karşılığında 40 milyon TL aldığı öğrenildi.