Ajda Pekkan’dan isyan: 'Aynı kıyafeti giyince cimri diyorlar!'

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, sahne kostümleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kostümlerinin dikim sürecini büyük bir özenle takip ettiğini belirten Pekkan, “Kostümlerle ilgili bir dosyam var. Daha doğrusu tam bir sanatçı gibi darmadağınık; içinde şarkı sözleri de var” dedi.





Resme olan ilgisinden de bahseden Pekkan, kostümlerini bizzat kendisinin çizdiğini dile getirdi: “Model çizimleri de var. Onları çiziyorum, kafamda hayal ediyorum. Çünkü resmi çok sevdiğim için kendi anatomimi de çok iyi biliyorum. Nerelerde düzgün görünmem gerektiğini biliyorum. Çalıştığım insanları bu konuda biraz uğraştırıyorum. Çünkü dikiş çok önemli.”





Temiz dikişin önemine vurgu yapan Pekkan, sahne kıyafetleri için alanında uzman isimlerle çalıştığını da belirtti. Sosyal medyada kıyafetleriyle ilgili yapılan yorumlara da değinen sanatçı, “Eskiden deli gibi her gün kostüm değiştirirdim. Şimdi bir gün aynı kıyafeti giydiğinizde hemen ‘Bak cimri Ajda yine aynı kıyafeti giymiş’ diyorlar” sözleriyle dikkat çekti.