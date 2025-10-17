Ajda Pekkan'dan yıllar sonra gelen itiraf!

Harbiye konserindeki “Evde kaldım” sözleriyle çok konuşulan Ajda Pekkan, İstanbul Kuruçeşme’de katıldığı bir etkinlikte gençlerle buluştu. Genç nesle övgüler yağdıran Süperstar, samimi ifadeleriyle dikkat çekti.

“Zeki ve parlak bir nesil. Gençleri tanıyınca çok mutlu oluyorum. Kendimi büyütmekten, çocuğa fırsat bulamadım. Gördükçe imreniyorum ama artık geçti” diyen Pekkan, annelik konusunda duygusal bir itirafta bulundu.

Sanat hayatındaki tek pişmanlığını da paylaşan ünlü sanatçı, “Çok isterdim piyano veya başka bir enstrüman çalabilmek. Sadece şarkı söylüyorum ama müziği hep içimde hissediyorum” sözleriyle hayranlarını duygulandırdı.