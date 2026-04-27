Aleyna Tilki’den radikal karar: 'Eski Aleyna’yı kendi ellerimle öldürdüm!'

Genç yaşta elde ettiği şöhretle Türk pop müziğinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Tilki, sanat hayatının 10. yılına girerken çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar sergilediği imajı bilinçli bir şekilde geride bıraktığını belirten Tilki, artık sadece kendi istediği müziği yapacağını ve farklı bir kimlikle dinleyicilerinin karşısına çıkacağını ifade etti.

"DOĞUM SANCISI ÇEKİYORUM"

Değişim sürecini oldukça duygusal ve sert bir dille tanımlayan Aleyna Tilki, bu dönemi bir "yeniden varoluş" olarak görüyor. Kendisinden beklenen kalıplara girmeyi reddettiğini vurgulayan ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Eskiden benden beklenen şeyleri yapıyordum. Artık kimsenin benden duymayı beklediği şeyleri söylemiyorum. Basına malzeme de vermiyorum. Çünkü insanların artık başka yönlerimi konuşmasını istiyorum. Bu değişim süreci benim için adeta bir doğum sancısı gibi."

"ESKİ ALEYNA’YI ÖLDÜRDÜM"

Kariyerine yeni başlamış bir sanatçı kadar heyecanlı olduğunu dile getiren Tilki, geçmişteki popüler kimliğine dair radikal bir çıkış yaptı. Kendini yeniden inşa ettiğini söyleyen şarkıcı, “Eski Aleyna’yı kendi ellerimle öldürdüm. Yeni bir Aleyna doğurmaya çalışıyorum. Kariyerine bugün başlamış bir sanatçı gibi hissediyorum” sözleriyle müzik dünyasında yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

YENİ DÖNEMDE FARKLI BİR STRATEJİ

Artık magazin figürü olmaktan ziyade sanatıyla ön planda olmak istediğinin altını çizen Tilki, imaj değişikliğinin sadece dış görünüşle sınırlı kalmayacağını, müzikal tarzında da köklü yenilikler yapacağının sinyalini verdi.