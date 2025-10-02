Aleyna Tilki kendi müzik şirketini kurdu

Genç yaşta müzik sektörüne adım atarak listelerde üst sıralara yerleşen Aleyna Tilki, yapımcı Arem Özgüç ve Arman Aydın’ın YouTube’daki Hitmakers programına konuk oldu.

“PATRON OLDUM”

Daha önce müzik şirketleri ve organizatörlerle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Tilki, artık kendi işinin patronu olduğunu açıkladı.

“MADEM ONLAR LOBİ KURUYOR”

Sektördeki tekelleşme ve gruplaşmalardan rahatsızlık duyduğunu dile getiren Tilki, şunları söyledi:

“Sektördeki lobileşme ve tekelleşme nedeniyle müzik şirketi kurdum. Bu ülkede mükemmel müzikler yapılıyor. Madem onlar böyle bir lobi kuruyor, biz de dengeyle, güzellikle bir güç başlatalım.”

Aleyna Tilki’nin bu kararı, müzik sektörü çevrelerinde dikkat çekti. Bazı yorumcular sanatçının kendi alanını genişletme hedefini olumlu bulurken, bazıları ise bu hamlenin risklerini ve sürdürülebilirliğini tartışmaya açtı.

Genç şarkıcının kurduğu şirketin hangi stratejilerle ilerleyeceği ve sektörde nasıl bir yer edineceği merak konusu oldu.