Alkollü araç kullandığı ve ehliyetinin alındığı iddia edilmişti: Melisa Döngel'den açıklama geldi!

İstanbul’da gerçekleştirilen trafik uygulamasında oyuncu Melisa Döngel’in otomobilinin durdurulduğu ve alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulduğu iddia edildi. Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan bu iddiaların ardından Döngel’den açıklama geldi.

“EHLİYETİME EL KONULMADI”

Hakkındaki iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Melisa Döngel, şu ifadeleri kullandı:

“Kamuoyuna duyurumdur; bugün hakkımda çıkan alkollü araç kullanmak ve ehliyetimin alınması yönünde yazılan haber doğruyu yansıtmamaktadır. Bir çevirmeye girdim fakat ehliyetimin alınması söz konusu olmadı. Alkollü direksiyon başına geçmeme hassasiyetinde ve trafik kurallarına uyan bir vatandaş olarak böyle önemli bir konuda sessiz kalmak istemedim.”



