Angelina Jolie ve Brad Pitt'in çocukları safını seçti: Maddox babasını sildi!

Hollywood'un bir döneme damga vuran çifti Angelina Jolie ve Brad Pitt arasındaki sular durulmuyor. Aralık 2024’te resmi olarak boşanan çiftin çocukları, birer birer babalarının soyadını terk etmeye başladı.

Çiftin 24 yaşındaki oğlu Maddox, annesinin yeni filmi Couture’un kapanış jeneriğinde yardımcı yönetmen olarak yer aldı. Ancak genç sinemacının ismi jeneriğe "Maddox Jolie-Pitt" yerine yalnızca "Maddox Jolie" olarak yansıdı. Fransa’da vizyona giren dram filmiyle profesyonel kariyerine adım atan Maddox’un bu tercihi, dünya magazin basınında "baba ile bağların tamamen koptuğu" şeklinde yorumlandı.

SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ AKIM HALİNE GELDİ

Maddox, Pitt soyadını silen ilk çocuk değil. Daha önce çiftin kızı Shiloh, 18 yaşına basar basmaz mahkemeye başvurarak soyadını yasal olarak "Shiloh Jolie" şeklinde değiştirmişti. Ailenin diğer fertlerinde de durum pek farklı değil:

Zahara (21): Üniversite etkinliğinde kendisini "Zahara Marley Jolie" olarak tanıttı.

Vivienne (17): Broadway müzikali The Outsiders’ın afişlerinde yalnızca "Vivienne Jolie" ismini kullandı.

Pax (22) ve Knox (17): Gençlerin de kamuya açık alanlarda Pitt isminden kaçındığı biliniyor.

SEKİZ YILLIK HUKUK SAVAŞI

Jolie ve Pitt, sekiz yıl süren ve yılan hikayesine dönen boşanma davasını geçtiğimiz Aralık ayında resmileştirmişti. Ancak çift arasındaki gerilim, Fransa’daki bağ ve şato (Chateau Miraval) üzerindeki hak iddiaları nedeniyle hukuk önünde devam ediyor.

PİTT: "HATALARDAN DERS ALIRIZ"

Brad Pitt’in çocuklarıyla olan ilişkisinin uzun süredir "mesafeli ve gergin" olduğu belirtiliyor. Ünlü aktör, Haziran ayında verdiği bir röportajda ailevi sorunlarına dolaylı yoldan değinerek, "Hatalardan ders alır ve yolunuza devam edersiniz" ifadelerini kullanmıştı. Ancak çocukların sistematik olarak soyadını bırakması, aktörün bu yolu yalnız yürüyeceği sinyalini veriyor.