Annelik molası bitti: Neslihan Atagül 3 yıl sonra setlere geri dönüyor!

ürk televizyon dünyasının başarılı ve sevilen isimlerinden Neslihan Atagül, anne olmasının ardından kariyerine verdiği uzun soluklu arayı sonlandırıyor. Hayranlarının ekranda görmeyi özlemle beklediği ünlü oyuncunun, yeni sezon için hazırlıklara başladığı ve setlere dönmek üzere ilk resmi adımı attığı öğrenildi.

Güzel oyuncu, iki yıl önce tam da Ay Yapım ile yeni bir proje için anlaşma imzalamışken hamile olduğunu öğrenmiş ve önceliği ailesine vererek setlere geçici olarak veda etmişti. Mart ayında oğlu Aziz’in 1 yaşına basmasıyla birlikte gelen teklifleri yeniden masaya yatıran Atagül, profesyonel hayatına hızlı bir dönüş yapma kararı aldı.

3 YIL SONRA YENİDEN AY YAPIM

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın kulislerden aktardığı özel habere göre; yeni sezon için televizyon kanallarından ve yapım şirketlerinden çok sayıda cazip teklif alan Neslihan Atagül, tercihini yine eski anlaştığı şirketten yana kullandı. Ünlü oyuncunun, televizyon dünyasının dev yapım şirketlerinden Ay Yapım ile yeniden el sıkıştığı kesinleşti.

Atagül'ün, şirketin ana akım medya (televizyon kanalları) için büyük bir titizlikle hazırladığı, yeni sezonun en iddialı ve konuşulacak projelerinden birinde başrol oynayacağı belirtiliyor. Yaklaşık 3 yıllık ekran sessizliğini bozmaya hazırlanan Neslihan Atagül'ün partnerinin kim olacağı ve dizinin detayları ise şimdiden merak konusu oldu.