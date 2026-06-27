Annesinin ardından dayısını da kaybetti: Sanatçı Soner Arıca'dan Kadir İnanır paylaşımı

Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır’ın 77 yaşında hayatını kaybetmesi sanat dünyasında ve sevenlerinde derin bir üzüntü yarattı. Birçok sanatçı ve siyasinin taziye mesajı yayımladığı bu büyük kaybın ardından, İnanır'ın yeğeni olan ünlü şarkıcı Soner Arıca da sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

ARICA AİLESİNDE PEŞ PEŞE GELEN ACI KAYIPLAR

Soner Arıca ve ailesi, son günlerde üst üste gelen vefat haberleriyle sarsıldı. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Arıca'nın annesi Altun Arıca, üç gün önce 95 yaşında yaşamını yitirmişti. Annesinin cenazesinin ardından henüz birkaç gün geçmişken bu kez dayısı Kadir İnanır’ın vefat haberini alan ünlü sanatçı, yaşadığı derin yası takipçileriyle paylaştı.

"ACI RÜZGARIYLA ÇEVRELENMİŞ BİR ŞEKİLDE ÇOK ÜZGÜNÜM"

Sosyal medya hesabı üzerinden usta oyuncu Kadir İnanır ile olan bir fotoğrafını paylaşan Soner Arıca, hislerini kelimelere dökmekte zorlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Çok üzgünüm. Bir gün buraya fotoğrafını bu sebepten ekleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Tarifi zor bazı duygu durumların; bir film sahnesi olduğuna inanacağım bu zamansız vedanın, yoksa bu gerçekliğin neresini anlaşılabilir bulur ki insan. Acı rüzgarıyla çevrelenmiş bir şekilde çok üzgünüm…”



