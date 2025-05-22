Aşk-ı Memnu’nun ünlü çiftlik evi satışa çıktı: Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı!

Kanal D'nin televizyon tarihine damga vuran dizisi Aşk-ı Memnu, 2008 yılında izleyiciyle buluşmuş ve 24 Haziran 2010’da görkemli bir finalle ekranlara veda etmişti.

Yayınlandığı dönemde kıyafetlerden müziklere, mücevherlerden mekânlara kadar her detayıyla büyük ses getiren dizi, hâlâ hafızalardaki yerini koruyor.

Bu unutulmaz yapımda Arsen Hanım’ın çiftliği olarak görünen ev, şimdi satışa çıktı.





135 MİLYON TL!

Çatalca’da yer alan ve 2000 yılında inşa edilen çiftlik evi, 135 milyon TL’lik fiyat etiketiyle satışa sunuldu.





Toplam 11 dönüm arazi üzerine kurulu olan lüks mülk, 18’i süit olmak üzere toplam 23 oda ve 9 banyoya sahip.





Diziseverlerin hafızasında yer eden bu ihtişamlı ev, büyüklüğü ve fiyatıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.