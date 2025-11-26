Aşk iddiaları gündemdeydi: Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah birbirini takipten çıktı

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ile oyuncu Farah Zeynep Abdullah, bir süredir aşk iddialarıyla magazin gündeminin odağındaydı. Sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakan ikilinin bu hamlesi, aralarındaki yakınlığın sona erdiği şeklinde yorumlandı.

Son dönemde sıkça birlikte görüntülenen ve haklarında “sevgili” olduklarına dair iddialar ortaya atılan Özoğuz ve Abdullah, bu söylentileri her fırsatta reddederek sadece “arkadaş” olduklarını dile getirmişti. Ancak ikilinin sosyal medyada karşılıklı olarak takibi bırakması, “Arkadaşlık mı bitti?” sorularını gündeme getirdi.

Geçtiğimiz aylarda 13 yıllık eşi Melis Ülken’den boşanan Gökhan Özoğuz’un, ayrılık sonrası adı Farah Zeynep Abdullah ile anılmış fakat taraflar romantik ilişki iddialarını hiçbir zaman doğrulamamıştı.