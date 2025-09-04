Aslı Sümen: 'Eşim Chris neredeyse Türk gibi, benden bile samimi'

Miss Turkey 2017 birincisi, oyuncu ve model Aslı Sümen, Mag dergisinin eylül sayısına kapak oldu. Röportajda hem özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Sümen, hem de sosyal medyaya bakış açısını paylaştı.

Geçen yıl İngiliz sevgilisi Chris Bann ile Roma’da evlenen Sümen, eşiyle ilgili olarak, “İngilizler genelde soğuk olur derler ya, Chris tam tersi, neredeyse Türk gibi. Çok misafirperver, çok samimi. Benden bile samimi olabilir. Annem ve anneannem ziyarete geldiğinde, ‘Çay ister misiniz?’ demeyi öğrenip çay yapmışlığı vardır” dedi.

Sosyal medyaya dair düşüncelerini de dile getiren Sümen, sürekli günlük hayatını paylaşmaktan uzak durduğunu belirterek şunları söyledi:

“Sürekli günlük hayatımdan paylaşım yapmayı seven biri değilim. Her anın fotoğrafını çekmek, benim anda kalmamı engelliyor. Zaten bir nesil olarak algılarımız bozuldu; bir şeyleri ancak fotoğrafı ya da videosu çekilebiliyorsa seviyoruz. Bu yüzden o döngüden uzaklaşmaya çalışıyorum. Daha çok estetik olarak beğendiğim şeyleri paylaşmaya ve hayatımla ilgili belli aralıklarla güncellemeler vermeye yöneliyorum, çünkü 7/24 hayatımı orada yaşarsam, bana hiçbir şey kalmıyor.”

Sümen’in açıklamaları, hem özel hayatına dair samimi detaylar hem de sosyal medyanın hayatımıza etkilerine dair eleştirileriyle dikkat çekti.