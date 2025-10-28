Aslıhan Malbora sevgilisi Çağatay Ulusoy’u yalnız bırakmadı

Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu’nun paylaştığı Uykucu filminin galası dün akşam İstanbul’da gerçekleşti. Sinema dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı gecede, Ulusoy’un sevgilisi Aslıhan Malbora da oyuncuya destek vermek için galaya geldi.

MALBORA’DAN KALPLİ DESTEK PAYLAŞIMI

30 yaşındaki Aslıhan Malbora, galadan çekilen bir kareyi kalp emojisiyle paylaşarak sevgilisine destek verdi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

SEVGİLİSİNİ EN ÖNDEN İZLEMİŞTİ

Öte yandan Çağatay Ulusoy da geçtiğimiz hafta sevgilisi Aslıhan Malbora’nın başrolünde yer aldığı Eşyanın Tabiatı adlı tiyatro oyununu en ön sıradan izlemiş, kuliste de sevgilisine destek olmuştu.

Ulusoy ve Malbora, Netflix dizisi Kübra setinde tanışmış ve arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü.

UYKUCU FİLMİ HAKKINDA

Uykucu, gizli bir örgütün ölümcül oyununda yolları kesişen iki yaralı ruhun hikayesini konu alıyor. Filmin senaryosunu Kubilay Tat kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Can Ulkay oturuyor.