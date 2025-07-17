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Asuman Krause kendi evine giremiyor! Mahkemeden ret kararı

Asuman Krause kendi evine giremiyor! Mahkemeden ret kararı

17.07.2025 11:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Asuman Krause kendi evine giremiyor! Mahkemeden ret kararı

Eski manken ve sunucu Asuman Krause, Etiler’deki evinde 11 yıldır oturan kiracısı Serpil U.’yu tahliye ettirmek için ikinci kez mahkemeye başvurdu. Mahkeme, kira süresi hesaplamasında hata yapıldığı gerekçesiyle davayı reddetti.

Ünlü sunucu Asuman Krause, Uskumruköy’de yaşadığı evde meydana gelen su baskınının ardından tadilat süreci boyunca Etiler’deki kendi evine taşınmak istemişti. Ancak evde kiracı olarak oturan Serpil U.’yu tahliye ettirmek amacıyla açtığı davayı, delil yetersizliği nedeniyle kaybetti.

Hürriyet'in haberine göre Krause, ardından ikinci bir dava açarak, kira sözleşmesinin 10 yılı doldurduğunu ileri sürdü ve kiracının tahliyesini talep etti. Ancak mahkeme, kiracının çıkarılabilmesi için sözleşmenin en az 12 yılı doldurmuş olması gerektiğine hükmederek bu davayı da reddetti.

 

Kiracı Serpil U.’nun avukatı Utku Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Asuman Krause süre hesabını yanlış yaptı, dava reddedildi” ifadelerini kullandı.

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