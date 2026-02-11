'Aynı anda 10 kişiyle flört ediyorum' demişti: Melis İşiten’den açıklama

Melis İşiten, YouTube platformunda yayımlanan 'Zaten Şov' adlı programında ağırladığı Oğuzhan Uğur ile girdiği diyalog sonrası magazin gündeminin merkezine oturdu. Programda sarf ettiği, "Aynı anda 10 kişiyle flört ediyorum. Bekâr insanlar istediği kadar flört edebilir" ifadelerinin ciddi sanılması üzerine ünlü oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı.

"İŞLER ÇIĞIRINDAN ÇIKTI"

Gelen tepkiler ve haberlerin ardından bir paylaşım yapan İşiten, sözlerinin bir eğlence programı formatında yapılan "şaka" olduğunu vurguladı. Takipçilerine sakinlik çağrısında bulunan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar işler çığırından çıktı, bir sakinleşelim. Lütfen konu hakkında haber yapmak isteyen ya da saldırmak veya övmek isteyen herkes önce bölümü izlesin. Biz bir eğlence programıyız; şakaların yapıldığı, gülünerek ilerleyen bir akışımız var. Üstelik 130 bölümdür de devam ediyoruz."

"KİMSEYE TAVSİYE ETMİYORUM"

Konuşmanın bağlamından koparıldığını belirten İşiten, açıklamasının devamında durumun absürtlüğüne dikkat çekerek sözlerini şöyle noktaladı:

"Çıkıp gerçekten böyle bir açıklama yapmış olabilir miyim? Asıl bu açıklamayı yapmak dünyanın en komik şeyi ama madem öyle; aynı anda birden fazla kişiyle flört etmiyorum ve bunu kimseye de tavsiye etmiyorum. Şimdi yeni bölüm çekimine gidiyorum."