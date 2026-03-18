Ayrıldıkları iddia edilmişti... Burak Yörük'ten açıklama geldi

Ekranların sevilen ismi Burak Yörük ile uzun süredir birlikte olduğu şarkıcı sevgilisi Tuana Yılmaz, sosyal medyada yaşanan küçük bir teknik aksaklık nedeniyle magazin gündeminin zirvesine oturdu. Geçtiğimiz yıl evlilik teklifiyle ilişkilerini ciddiyete taşıyan çiftin ayrıldığına dair iddialar, sosyal medya takibi üzerinden alevlendi.

"İNŞALLAH YAZIN DAVET EDECEĞİZ" DEMİŞTİ

Yaza düğün planları yaptıklarını her fırsatta dile getiren Burak Yörük, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Çok çabalıyoruz, inşallah yazın sizi de davet edeceğiz. Çok mutluyuz" diyerek evlilik hazırlıklarının sürdüğünü belirtmişti. Ancak başarılı oyuncunun, müstakbel eşi Tuana Yılmaz’ı Instagram listesinden çıkarması hayranlarını şaşkına çevirdi.

"SETTEYKEN FARK ETMEDİM"

Hakkında çıkan "Ayrıldılar mı?" sorularına sosyal medya hesabı üzerinden hızla yanıt veren Yörük, olayın tamamen bir yanlışlıktan ibaret olduğunu açıkladı. Sevgilisinin fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, şu notu düştü:

"Elim çarpmış herhalde, setteyken fark etmedim. Arkadaşlar sorunca fark ettim. Dostlar, beni bilip 'Yanlışlık vardır' yazmanız çok hoşuma gitti."