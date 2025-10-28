Baba (Godfather) filminin yönetmeni borç batağında: Saatlerini satıyor!

“Baba” (The Godfather) serisinin efsanevi yönetmeni Francis Ford Coppola, borçlarını ödeyebilmek için saat koleksiyonunun bir kısmını satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Ünlü yönetmen, Roma’dan yaptığı açıklamada 6 Aralık’ta bir müzayede sitesi aracılığıyla 7 saatini satışa sunacağını belirterek, “Gemiyi ayakta tutabilmek için biraz paraya ihtiyacım var” dedi.

Coppola için maddi zorluklar yeni bir durum değil. Yönetmen, 1982’de büyük bütçeli müzikal filmi One from the Heart’ı çektiğinde projeye kendi parasını yatırmış ve film gişede başarısız olunca büyük borçlar altına girmişti. 1992 yılında yaptığı iflas başvurusunda, alacaklılarına 98 milyon dolar borcu olduğunu ve 53 milyon dolarlık varlığı bulunduğunu beyan etmişti.

Finansal sıkıntılarına rağmen sinema tutkusundan vazgeçmeyen Coppola, yıllar boyunca film üretmeye ve koleksiyon yapmaya devam etti. Yönetmen, Eylül 2024’te vizyona giren son filmi Megalopolis için 100 milyon doların üzerinde harcama yaptı. Bu miktarın büyük bölümü, Coppola’nın sahibi olduğu iki şarap imalathanesinden sağlandı. Ancak film, gişede yalnızca 14,4 milyon dolar hasılat elde ederek beklentilerin çok altında kaldı.

Coppola, geçmişteki filmlerinin zamanla kazanç sağladığını hatırlatarak, “Filmlerimin çoğu zamanla para kazandırdı” ifadelerini kullandı. Yönetmen, kendisini yıllar önce borca sokan ancak sonradan 150 milyon dolar gişe hasılatına ulaşan Kıyamet Günü (Apocalypse Now) filmini örnek gösterdi.

Yine de Megalopolis’in aynı başarıyı yakalayıp yakalayamayacağı belirsiz. Coppola, filmi henüz dijital platformlara satmadı; çünkü filmin “gerçek anlamda anlaşılması için sinemada izlenmesi gerektiğine” inanıyor. Ancak vizyondan birkaç ay sonra, yönetmen açıkça iflas ettiğini açıkladı.

Mart ayında katıldığı bir podcast’te “Hiç param yok. Çünkü ödünç aldığım tüm parayı Megalopolis’i yapmak için harcadım. Neredeyse hepsi bitti” diyen Coppola’nın satışa çıkaracağı saatler arasında, 2014’te İsviçreli bir saat şirketiyle birlikte tasarladığı özel bir model de bulunuyor.

2021’de piyasaya sürülen bu saatin perakende satış fiyatı yaklaşık 1 milyon dolar. Aynı modelin prototipi, 2021’de Cenevre’de düzenlenen yardım amaçlı Only Watch müzayedesinde yaklaşık 5 milyon dolara satılmıştı.

Coppola’nın satışa sunacağı diğer saatlerin fiyatlarının ise 6 bin dolar ile 240 bin dolar arasında değişeceği bildirildi.