Bahar Candan’ın Atatürk paylaşımına tepki yağdı

Sosyal medyanın tartışmalı isimlerinden Bahar Candan, yine gündemde. "Bu Tarz Benim" yarışmasıyla tanınan ve ablası Nihal Candan’la birlikte lüks yaşam tarzlarıyla sık sık konuşulan Candan, son dönemde yaşadığı hukuki süreçlere ve kişisel sorunlara rağmen sosyal medyadan uzak durmadı.

2023 yılında "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanan kardeşler, aylar süren cezaevi sürecinin ardından tahliye edilmişti. Nihal Candan ise hapishanedeki zor koşulların ardından yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetmişti. Bahar Candan, bu süreçte Dilan Polat’la birlikte helva yaptığı bir video paylaşarak da eleştirilerin hedefi olmuştu.

ATATÜRK SÖZÜNE MİZAHİ YORUM TARTIŞMA YARATTI

Candan’ın son paylaşımı ise büyük tepki çekti. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, ünlü bir Atatürk sözünü mizahi bir dille değiştirerek kullandı. Orijinalinde, “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” şeklinde olan sözü, bacağındaki bandajı ve göz altındaki morlukları gösterdiği bir fotoğrafına şu şekilde uyarladı:

“Kaportayı da çizdirdik. Benim naciz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Ama Bahar Candan ilelebet payidar kalacaktır.”

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Paylaşım kısa sürede gündem olurken, binlerce sosyal medya kullanıcısı Atatürk’e yönelik bu yaklaşımı “saygısızlık” ve “kutsallara hakaret” olarak değerlendirdi. Kullanıcılar, “Atatürk’ün mirasını hiçe saymak nedir?”, “Bu kadar mı düştün?” gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi.