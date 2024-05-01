Bahar'ın Umay'ı Alisa Sezen Sever isyan etti: 'Afra Saraçoğlu'na benzetilmekten...'

Bahar dizisinin Umay karakteri Alisa Sezen Sever sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Sever kendisini Afra Saraçoğlu'na benzetenlere tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2024 - 18:40
Bahar'ın Umay'ı Alisa Sezen Sever isyan etti: 'Afra Saraçoğlu'na benzetilmekten...'
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Bahar dizisinde Umay karakterini canlandıran Alisa Sezen Sever Afra Saraçoğlu‘na benzetilmesine tepki gösterdi. Sever, 'Lütfen artık benzetmeyin' diyerek takipçilerine seslendi.

Bahar’da Umay karakterini oynayan genç oyuncu Alisa Sezen Sever, kendisinin sıklıkla Yalı Çapkını dizisinin başrolü Afra Saraçoğlu’na benzetildiğini söyledi.

“ÇOK YORULDUM”

Genç oyuncu yaptığı video paylaşımında, “Bazı anlarda, bazı fotoğraflarda evet ben de çok benzetiyorum ama bazı durumlarda da alakamız yok. İki durumda da artık benzetilmekten çok yoruldum. Çok teşekkür ederim ama lütfen artık benzetmeyin beni” ifadelerini kullandı.


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