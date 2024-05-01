Baharın müjdecisi olan lezzet: Taze bakla yemeği tarifi...

Yayınlanma: 01.05.2024 - 11:19

Güncelleme: 01.05.2024 - 11:19

Bakla, kendine özgü lezzetiyle çok sevilen zeytinyağlı yemekler arasında önemli bir yere sahiptir. Bu lezzetli sebzenin tarifinde incecik kıyılmış dereotuyla servis edilmesi adetten olsa da, baklanın nefis yeşil rengini koruması için küçük bir püf noktası bulunuyor: un ilavesi. Un eklemek, baklanın rengini korumasına ve lezzetli bir kıvam kazanmasına yardımcı olur. Peki, baharın müjdecisi olan bu lezzetli yemek nasıl yapılır? İşte leziz tazen bakla yemeği tarifi...

TAZE BAKLA YEMEĞİ TARİFİ

Malzemeler:

500 gram taze bakla

1 adet büyük boy kuru soğan

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı un

1/2 adet limonun suyu

1 çay kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

3/4 su bardağı su

Servisi için:

3-4 dal dereotu

TAZE BAKLA YEMEĞİ YAPILIŞI

Baklalarınızın sap kısımlarını ve uçlarını temizleyin.

Dilediğiniz boyutlarda keserek bol limonlu suda bekletin.

Soğanlarınızı doğrayın. Zeytinyağı ile birlikte tencerenize alarak güzelce kavurun.

Kavrulan soğanın üzerine baklaları alın.

Üzerine toz şeker, tuz ve limon suyu ilave ederek birkaç dakika soteleyin.

Sonrasında ununu da ekleyerek birkaç dakika kavurun.

Suyunu verin.

Kapağını kapatarak orta ateşte pişmeye bırakın, baklalar yumuşayınca pişmiş olacak.

Ocağın altını kapatınca dinlenmeye bırakın.

Baklayı, servis tabaklarına aldıktan sonra incecik kıyılmış dereotu ve yoğurt eşliğinde sevdiklerinizle paylaşın.

Afiyet olsun!