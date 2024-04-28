Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu 'Bahar' dizisine konuk olacak

Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Show TV’nin rekortmen dizilerinden "Bahar"da rol alacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2024 - 09:34
Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu 'Bahar' dizisine konuk olacak
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"Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisi Show TV’nin ilgiyle izlenen dizilerinin başında geliyor. Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği dizi  imzalı dizisi konuk oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Dizinin 11. Bölümüne Yasemin Sakallıoğlu konuk olacak.

Ünlü komedyen Peran Vakıf Hastanesi doktorlarının gönüllü olarak çalışmaya gittiği köyün muhtarı Hasibe karakterini canlandıracak.



Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği ve Ayça Üzüm’ün senaristliğini üstlendiği dizinin haziranın ikinci haftası sezon finali yapması planlanıyor.


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