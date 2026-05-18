Barbra Streisand Cannes ödülünü alamayacak: İşte sebebi...

Dünya sinemasının en prestijli buluşma noktalarından biri olan Cannes Film Festivali, bu yıl 79. kez kapılarını sinemaseverlere açtı. Festivalin açılış töreninde efsane yönetmen Peter Jackson ve usta aktör John Travolta’nın Onursal Altın Palmiye ödüllerini kucaklamasının ardından, gözler bu ödülü alacak üçüncü isim olan Barbra Streisand’a çevrilmişti. Ancak 84 yaşındaki ikonik Amerikalı sanatçıdan kötü haber geldi.

DOKTOR TAVSİYESİYLE FRANSA SEYAHATİ İPTAL EDİLDİ

Dizinden ciddi bir sakatlık geçiren ve tedavi süreci devam eden Barbra Streisand, festivalin 23 Mayıs'ta gerçekleştirilecek görkemli kapanış töreninde ödülünü şahsen almak için Fransa'ya seyahat edemeyeceğini duyurdu. Üzüntüsünü dile getiren usta oyuncu, yaptığı resmi açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Doktorlarımın tavsiyesi üzerine ve dizimdeki sakatlığın iyileşme süreci devam ederken, maalesef bu yıl Cannes Film Festivali'ne katılamayacağım. Ancak onursal Altın Palmiye ödülünü almaktan büyük onur duyuyorum. 79'uncu festivalin olağanüstü filmlerini kutlamayı dört gözle bekliyordum."

"ŞAHSEN ORADA OLAMAYACAĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Fransa’ya ve sinema dünyasındaki meslektaşlarına olan sevgisini dile getiren Streisand, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Çok takdir ettiğim meslektaşlarımla vakit geçirmeyi ve elbette her zaman sevdiğim bir yer olan Fransa'ya dönmeyi dört gözle bekliyordum. Şahsen orada olamayacağım için üzgünüm, ancak bu yıl olağanüstü yetenekleri ve yaratıcı vizyonlarıyla kutlanan dünyanın dört bir yanındaki tüm film yapımcılarına en içten tebriklerimi iletiyorum. Festivale ve sinema sanatını desteklemeye, savunmaya devam eden herkese yürekten teşekkürlerimi sunuyorum."

FESTİVAL EKİBİNDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Barbra Streisand'ın bu zorunlu iptal kararının ardından Cannes Film Festivali yönetiminden de gecikmeden bir açıklama geldi. Festival ekibi, efsanevi sanatçıya acil şifalar dileyen derin bir geçmiş olsun mesajı iletti.

Sinema tarihinin en görkemli gecelerinden biri olmaya aday olan 79. Cannes Film Festivali'nin büyük kapanış ve ödül töreni, 23 Mayıs'ta sahiplerini bulacak.