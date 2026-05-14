Cannes’da Demi Moore fırtınası: Kırmızı halıda tüm bakışlar ona çevrildi!

Sinema dünyasının en prestijli buluşma noktası olan 79. Cannes Film Festivali, ikinci gününde dünyaca ünlü yıldızların şıklık yarışına sahne oldu. Bu yıl festivalin jüri üyeleri arasında yer alan Amerikalı efsane oyuncu Demi Moore, katıldığı film gösteriminde kırmızı halının en çok konuşulan ismi haline geldi.

EKİPTEN ROL ÇALDI

"La Vie d'une Femme" (Bir Kadının Hayatı) filminin galasına katılan Moore, mor renkli, omuzları açıkta bırakan ve derin yırtmaç detaylı elbisesiyle objektiflerin odak noktası oldu. 63 yaşındaki yıldız, fit görünümü ve zarafetiyle film ekibinden adeta rol çalarken, festivalin ikonik merdivenlerinde verdiği pozlarla büyük beğeni topladı.





"KENDİMİ ÇOCUK GİBİ HİSSEDİYORUM"

Jüri üyeliği görevi nedeniyle büyük bir gurur yaşadığını dile getiren Demi Moore, festivalin açılışında yaptığı konuşmada duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Burada olmaktan dolayı onur duyuyorum. Muhteşem bir deneyim. Sadece sinema sevgisiyle çevrili olmak ve bunu paylaşan insanlarla birlikte olmak mutluluk verici. Kendimi bir yetişkini canlandıran küçük bir çocuk gibi hissediyorum."

Daha önce festivale sadece bir kez davetli olarak katıldığını belirten Moore, bu kez karar verici pozisyonda jüride yer almanın kendisi için çok özel olduğunu vurguladı.





DEV JÜRİ KADROSU

Güney Koreli ünlü yönetmen Park Chan-wook'un başkanlık ettiği jüride Demi Moore'un yanı sıra; Ruth Negga, Chloé Zhao, Stellan Skarsgard ve Paul Laverty gibi sinema dünyasının saygın isimleri yer alıyor. 11 gün boyunca sürecek festivalde jüri, Altın Palmiye için yarışan filmleri değerlendirecek.