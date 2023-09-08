Barış Atay hayranlarına müjdeli haber! Oyunculuk ve yönetmenliğe geri dönüyor

Yayınlanma: 08.09.2023 - 18:54

Güncelleme: 08.09.2023 - 18:54

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Barış Atay, bir süre ara verdiği oyunculuk ve yönetmenlik kariyerine geri dönüş sinyali verdi.

Sosyal medya hesabından kendi yazdığı “İntihar Şovu” adlı tiyatro oyununun senaryo görselini paylaşan ve “Çok az kaldı. Bilerek, bilmeyerek kelimelerin dökülmesine yardımcı olan herkese, her şeye selam olsun” notunu düşen Atay’ın bu paylaşımı merak uyandırdı.