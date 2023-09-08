Barış Atay hayranlarına müjdeli haber! Oyunculuk ve yönetmenliğe geri dönüyor
Bir süredir siyasi kariyeriyle gözler önünde olan Barış Atay, ara verdiği oyunculuk ve yönetmenlik kariyerine geri dönüş sinyali verdi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Barış Atay, bir süre ara verdiği oyunculuk ve yönetmenlik kariyerine geri dönüş sinyali verdi.
Sosyal medya hesabından kendi yazdığı “İntihar Şovu” adlı tiyatro oyununun senaryo görselini paylaşan ve “Çok az kaldı. Bilerek, bilmeyerek kelimelerin dökülmesine yardımcı olan herkese, her şeye selam olsun” notunu düşen Atay’ın bu paylaşımı merak uyandırdı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kripto Faruk'un cezası belli oldu
- İstanbul’a sürpriz isim!
- Başkanlar veto yedi
- MasterChef'te eleme adayları kimler oldu?
- Soylu'dan ilk açıklama!
- Akşener'le ilgili çarpıcı iddia
- Burcu Kara oğlunun hastalığını açıkladı
- Erbaş iddiaları affetmedi
- 'Cübbeli' Ahmet tarikat mı değiştirdi?
- Yurtdışına çıkarken gözaltına alındı!