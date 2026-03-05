Beckham ailesinde sular durulmuyor: Brooklyn Beckham doğum günü kutlamalarını görmezden geldi

Magazin dünyasının en gözde ailelerinden biri olan Beckham ailesi, bu kez bir başarı hikayesiyle değil, sarsıcı bir "aile içi kopuş" hikayesiyle gündemde. 27 yaşına giren Brooklyn Beckham, anne ve babasının doğum günü paylaşımlarını görmezden gelerek eşi Nicola Peltz ile kutlama yapmayı tercih etti.



Nicola Peltz'in paylaşımı



AİLESİNİ SOSYAL MEDYADAN ENGELLEDİ

David ve Victoria Beckham çifti, çocukluk fotoğraflarıyla en büyük oğullarının doğum gününü kutlamasına rağmen, Brooklyn’in bu paylaşımlara tepkisi sessizlik oldu.

Ailesiyle bağını koparan genç Beckham’ın, ebeveynlerini sosyal medya hesabından engellediği öğrenildi. Brooklyn, sadece eşi Nicola Peltz'in paylaştığı videoya "Seni seviyorum" diyerek yanıt verdi.



Victoria Beckham'ın paylaşımı



"İSMİMİN HAKLARI İÇİN RÜŞVET TEKLİF ETTİLER"

Krizin perde arkası, Brooklyn’in sosyal medyada yayınladığı 6 sayfalık zehir zemberek açıklamayla aydınlandı. Ailesinin evliliğini sabote etmeye çalıştığını iddia eden Brooklyn, sarsıcı bir iddiada bulunarak; ailesinin kendi isminin haklarından vazgeçmesi için kendisine rüşvet teklif ettiğini öne sürdü. Genç Beckham, "Tüm hayatım boyunca basındaki anlatıları ebeveynlerim kontrol etti. Gösteriş amaçlı paylaşımlar hayatımın parçası oldu" sözleriyle ailesine olan kırgınlığını dile getirdi.







David Beckham'ın paylaşımı



"DÜĞÜNÜMÜ YIKMAYA ÇALIŞTILAR"

Brooklyn Beckham’ın iddiaları bununla da sınırlı kalmadı. Annesi Victoria Beckham’ın, 2022 yılındaki düğününde eşi Nicola’nın ilk dansı yapmasına izin vermediğini ve kendi ilişkisi olan eski sevgililerini hayatına dahil etmeye çalışarak evliliğini bozmaya çalıştığını iddia etti. "Ebeveynlerim kamuoyundaki imajlarını her zaman aile ilişkilerimizin önüne koydu" diyen Brooklyn, ailesiyle barışmak istemediğini açıkça ifade etti.