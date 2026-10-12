'Ben iğnelere ilk başlayanlardanım' dedi... Cenk Eren'den zayıflama iğnesi itirafı: Retinası yırtıldı!

Ünlü şarkıcı Cenk Eren, katıldığı programda yaptığı açıklamalarla sağlık dünyasında tartışılan zayıflama iğnelerinin risklerine dikkat çekti. Yıllar önce kilo verme sürecinde bu yöntemi tercih eden ilk isimlerden biri olduğunu belirten Eren, yaşadığı ciddi sağlık sorunlarının ardından bu alışkanlığı bırakma kararı aldığını ifade etti.

Zayıflama iğnelerini yaklaşık 9 yıl önce henüz çok yaygın değilken kullanmaya başladığını söyleyen ünlü şarkıcı, sonradan okuduğu bir makale sayesinde uyanış yaşadığını belirtti. Eren, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Ben iğnelere ilk başlayanlardanım, 9 sene önce. Daha kimsenin ruhu duymamıştı. Fakat sonra şimdi çok popüler olan iğneden bir önceki iğnede, bir makale okudum ben göze sakıncalı olabilir diye. Ve benim sağ gözümde retinam yırtıldı, sonra ben orada durdum."

KALBİNDEKİ KRİTİK TIKANIKLIK FARK EDİLDİ

Gözünde yaşadığı sorunun ardından sağlık kontrollerini derinleştiren Cenk Eren, kalp sağlığıyla ilgili de beklenmedik bir gerçekle karşılaştı. Herhangi bir belirti hissetmediğini vurgulayan sanatçı, yapılan tetkiklerde sağ ana damarının yüzde 99 oranında tıkalı olduğunu öğrendi. Durumun anlaşılması üzerine ertesi gün kendisine stent takıldığını belirten Eren, yaşadığı bu olayların ardından yaşam tarzını tamamen değiştirdiğini dile getirdi.

Sigarayı bıraktığını ve profesyonel psikiyatrist desteği aldığını söyleyen Cenk Eren, kilo verme sürecini ve bugünkü sağlıklı yaşamını şu sözlerle özetledi: "Bana diyorlar ki nasıl kilo verdin; sigarayı bırakıp, psikiyatristle verdim. Ben 25 yaşında bu kadar sağlıklı değildim."