Cenk Eren hayranlarını korkuttu: Sahnede talihsiz kaza!

Son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık gündeme gelen ünlü sanatçı Cenk Eren, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti. Eren, sahnede yaşadığı talihsiz kazayı takipçileriyle paylaşarak sağlık durumunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından durumu anlatan Eren, konser sırasında yaşadığı olayı şu sözlerle aktardı:

“Perşembe gecesi sahnede son şarkımda mikrofonu yukarı attım, düşerken son anda tuttum ve kendi kaşımı patlattım.”

Yaşadığı kazanın ardından yüzündeki yarayı da paylaşan ünlü sanatçı, yarın çekimleri yapılacak yeni şarkısı ‘Yıllanmış Ağaç’ klibi öncesi yaşadığı bu talihsizlik için esprili bir dille sitem etti:

“Şu an bu durumdayım ve yarın yeni şarkım 'Yıllanmış Ağaç’a klip çekeceğim. Niye nazar ediyorsunuz, ben size ne ettim kem gözlüler?”

Cenk Eren’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.