Cenk Eren kariyerini baltalamaya çalışanları hedef aldı: 'Ekmekle oynayanın Allah cezasını veriyor'

Yayınlanma: 18.02.2025 - 13:31

Güncelleme: 18.02.2025 - 13:31

Geçtiğimiz günlerde yüz germe estetiği yaptıran 58 yaşındaki şarkıcı Cenk Eren, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Eren, yıllar önce işlerine mani olan iki ünlü isme yönelik sert sözler sarf etti ve “Ekmekle oynayanın Allah cezasını veriyor” dedi.

“GEÇEN SENE BU İŞİN GERÇEĞİNİ ÖĞRENDİM”

Başarılı sahne kariyeriyle tanınan Cenk Eren, sosyal medya paylaşımında, yıllar önce kendisine zarar veren ve kariyerine engel olmaya çalışan iki ünlü isme isyan etti. "Geçen sene bu işin gerçeğini öğrendim" diyen Eren, konuya dair yaşadığı duygusal süreci şu sözlerle açıkladı:

"Şimdi bana diyeceksiniz ki, 'Cenk, neden 20 sene sonra bu konuyu açıyorsun?' 20 sene sonra açmamın sebebi, ben geçen sene bu işin gerçeğini öğrendim. Hatta geçen seneden beri çok düşündüm, bunu tekrar gündeme getirip getirmemeyi. Çünkü bunu ben, bu yüzden bir arkadaşımı suçladım, bir şarkıcı arkadaşımı, ve yıllarca küs kaldım onunla. Onun yaptığı söylenmişti bana. Ama şimdi her şey ortaya çıktı."

“ONLAR İÇİN HER ZAMAN BİR BAR ŞARKICISI OLARAK KALMALIYDIM”

Eren, kendisine engel olmaya çalışan kişilerin hedeflerinin ne olduğunu da açıkladı:

"Ben, onlar için her zaman bir bar şarkıcısı olarak kalmalıydım. Öyle istiyorlardı. Benim konser vermemi, albüm yapmamı, televizyon programı yapmamı, kurumsal işlerde olmamı istemiyorlardı. Çünkü onlar sırf kendileri için her şeyi istiyorlardı."

“EKMEKLE OYNAYANIN ALLAH CEZASINI VERİYOR”

Eren, işine engel olan kişilerin başarısızlıklarını da şu şekilde dile getirdi:

"Aramızdaki fark şuydu: Onlar da çok iyi şarkıcıydı veya enstrümantaldi, besteciydi, söz yazarıydı. Fakat ben hem çok iyi şarkıcıydım hem de sahnesi çok iyi olan biriydim. Onlarda o sahne yoktu, onun için yapamıyorlardı. Bunu 10 sene önce öğrenseydim, onları haşat ederdim. Ama şimdi bakıyorum, düşündüm, düşündüm, benim bir şey yapmama gerek kalmamış. Bir tanesi yataklarda, bir tanesi alkolik olmuş. Ekmekle oynayanın Allah cezasını veriyor."

MEHMET ALİ ERBİL, İBRAHİM TATLISES VE SERDAR ORTAÇ İSİMLERİ GÜNDEMDE

Cenk Eren’in açıklamalarının ardından, Mehmet Ali Erbil, İbrahim Tatlıses ve Serdar Ortaç’ın isimleri sosyal medyada gündeme geldi. Ancak Eren, bu iddialara açıklık getirdi:

"Ne İbrahim Tatlıses ne Serdar Ortaç ne de Mehmet Ali Erbil. Bu üç sanatçı dostumu da çok severim, çok kıymetlidirler. Allah üçünü de şifalar versin, sağlıkla huzurla yaşasınlar."

Cenk Eren’in bu açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve ünlü isimlerin kim oldukları hala merak ediliyor.