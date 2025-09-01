Bergüzar Korel paylaştı: 'Kaygı ve stres bedenime yansıdı'

Bergüzar Korel, sosyal medyadan paylaştığı makyajsız fotoğrafıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, fotoğrafına eşlik eden açıklamasında kaygı, korku, sosyal anksiyete, mide sıkıntısı, yorgunluk ve stres gibi duygularını samimi bir şekilde dile getirdi. Korel, “Kaygı, korku, sosyal anksiyete, mide sıkıntısı, yorgunluk, stres, ifade edememe, içine atmak zorunda kalmak hepsi bir arada. Neyse en azından vücut dışarı atıyor diyelim” ifadelerini kullandı.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 2009 yılında dünyaevine girmiş ve 16 yıllık evliliklerinden Ali, Han ve Leyla adında üç çocukları dünyaya gelmişti. Korel, beş gün önce 43’üncü yaşını Fatih’te bir mekanda eşi ve dostlarıyla kutlamış, Halit Ergenç’in eşini doğum gününde öpücüklere boğduğu anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

Ünlü oyuncunun yeni paylaşımı, hem doğal haliyle hem de duygularını samimi bir şekilde aktarmasıyla takipçilerin ilgisini çekti. Korel’in makyajsız yüzündeki sivilceler ve dudağındaki uçuk da fotoğrafta dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.