Beyin anevrizması geçirmişti: Ahu Yağtu, yaşadığı rahatsızlığı anlattı

Komedyen Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu, sokakta geçirdiği baygınlık sonrası hastaneye kaldırılmış ve günlerce tedavi görmüştü. Taburcu olduktan sonra sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan 47 yaşındaki oyuncu, yaşadığı rahatsızlığın detaylarını paylaştı.

Yağtu, vertigo atağı sonucu düşüp bayıldığını belirterek, yapılan tetkiklerde beyin damarlarında, biri patlamak üzere 4 anevrizmaya rastlandığını söyledi. “Bunlara stent ve coil yöntemleri ile müdahale edildi. Şiddetli baş ağrıları haricinde iyiyim ve daha iyi olacağım, çok şükür” diyen Yağtu, tedavi sürecinde yanında olanlara teşekkür etti.

KISA SÜRELİ HAFIZA KAYBI YAŞADI

Önceki akşam bir galaya katılan Ahu Yağtu, yaşadığı rahatsızlık sonrası kısa süreli hafıza kaybı yaşadığını da açıkladı:

“O sırada düşme sebepli kısa süreli hafıza kaybı oldu. Bir gün sürdü, sonraki günlerde geri geldi” dedi.

Yağtu’nun açıklamaları, sağlık durumunun kontrol altında olduğunu ve iyileşme sürecinin iyi gittiğini gösteriyor.