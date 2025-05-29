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Beyninde kitle olduğu iddia edilmişti: Elçin Sangu sağlık durumuna dair açıklama yaptı

Beyninde kitle olduğu iddia edilmişti: Elçin Sangu sağlık durumuna dair açıklama yaptı

29.05.2025 15:10:00
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Haber Merkezi
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Beyninde kitle olduğu iddia edilmişti: Elçin Sangu sağlık durumuna dair açıklama yaptı

Bazı televizyon programlarında Elçin Sangu’nun beyninde kitle olduğu ve tedavi için yurt dışına gittiği öne sürüldü. Ünlü oyuncu, iddiaları sosyal medya hesabından yalanladı.

Son günlerde bazı televizyon programlarında, oyuncu Elçin Sangu'nun beyninde bir kitle tespit edildiği ve tedavi amacıyla yurt dışına gittiği yönünde iddialar ortaya atıldı.

Söz konusu iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Elçin Sangu'dan açıklama gecikmedi. Başarılı oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, hakkındaki sağlık haberlerini kesin bir dille yalanladı. Sangu, iddiaların asılsız olduğunu belirterek, kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına açıklama yapma gereği duyduğunu ifade etti.

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