Beyninde kitle olduğu iddia edilmişti: Elçin Sangu sağlık durumuna dair açıklama yaptı

Son günlerde bazı televizyon programlarında, oyuncu Elçin Sangu'nun beyninde bir kitle tespit edildiği ve tedavi amacıyla yurt dışına gittiği yönünde iddialar ortaya atıldı.

Söz konusu iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Elçin Sangu'dan açıklama gecikmedi. Başarılı oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, hakkındaki sağlık haberlerini kesin bir dille yalanladı. Sangu, iddiaların asılsız olduğunu belirterek, kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına açıklama yapma gereği duyduğunu ifade etti.

